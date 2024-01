Dopo la condanna nell'appello bis è fissata per il 23 gennaio l’udienza davanti alla Suprema Corte che si pronuncerà sul ricorso dei legali del nigeriano accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi il 30 gennaio del 2018 la 18enne i cui resti furono trovati in due trolley. La madre Alessandra: “Giustizia per lei”. Organizzato un sit-in in piazza Cavour