Si abbassa un’altra saracinesca, chiude il bar vicino all’ospedale

Dopo l’edicola, il quartiere di Santa Lucia perderà un’altra storica attività. Dal 29 marzo, infatti, il bar-alimentari-ristorante "Il bosco caffè latte", che si trova nella zona dell’ospedale di Macerata, abbasserà la saracinesca dopo oltre 60 anni. L’attività, nata come caffetteria e cresciuta nel corso degli anni, negli ultimi 11 è stata gestita da Luca Torresi e Stefania Mogosanu, una coppia unita nella vita e nel lavoro, che ora ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura.

"Per noi non si tratta di abbandonare un investimento divenuto poco redditizio, come accade troppo spesso in questi tempi di crisi strutturale; al contrario – spiegano –. Lasciamo, sia pure a malincuore, un locale ben avviato perché siamo stati notati da un’importante organizzazione che recluta personale qualificato per il settore alberghiero di alta fascia, presente nelle principali località turistiche in Italia e all’estero, che ci ha offerto un’interessante opportunità di ulteriore crescita professionale".

Agli amici, ai colleghi commercianti e agli affezionati clienti Luca e Stefania mancheranno moltissimo, dato che il "Bosco" era diventato un punto di riferimento anche per le tante persone che dovevano andare in ospedale. Oltre al caffè, era possibile farsi conquistare dall’offerta gastronomica, con i tanti piatti preparati solo con prodotti freschi del territorio nell’attiguo locale-cucina ("L’Angoletto di Stefania"), da cui fin dalle prime ore del mattino si propagano il buon profumo delle verdure gratinate e grigliate, dei sughi sfiziosi e leggeri, delle carni.

re. ma.