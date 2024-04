Rotary in prima linea. Screening gratuiti

Il Rotary Club di Macerata ha vissuto giorni di fervida attività, dimostrando un impegno costante verso la comunità locale e l’ambiente. Sabato 20 aprile, in collaborazione con l’Ast Macerata e il dott. Gabriele Brandoni del Dipartimento di dietologia, endocrinologia e nutrizione dell’ospedale di Macerata, è stata organizzata una giornata di screening gratuiti al centro commerciale Val di Chienti. Grazie alla collaborazione del direttore Gianluca Tittarelli e della Croce Verde ODV-ETS Macerata, oltre 90 persone hanno beneficiato di controlli della glicemia e dei parametri vitali. Lunedì 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il Rotary Club di Macerata ha celebrato l’evento insieme al Comune di Macerata, presente l’assessore Laura Laviano, ed alla Pro loco Piediripa. In un gesto concreto di amore per l’ambiente, è stato ornato uno sgambatoio per cani con alberi e arbusti di piccola taglia grazie alla collaborazione del vivaio Manfrica in via Metauro, a Piediripa. Questa iniziativa non solo rende l’ambiente più accogliente per gli animali domestici e i loro proprietari, ma serve anche a sensibilizzare sul valore della natura e della terra. La serata del 22 aprile è stata contraddistinta da un evento culturale nella sede della Filarmonico Drammatica di Macerata, Palazzo Bourbon del Monte, dove il socio Michele Schiavoni ha tenuto una relazione dal titolo “La tradizione della moderna architettura a Macerata da Mario Ridolfi a Castelli Lambertucci Marcelletti”. Attraverso un affascinante viaggio nel tempo, Schiavoni ha illustrato l’evoluzione dell’architettura nel XX secolo a Macerata, evidenziando il contributo di figure di spicco come il notissimo architetto romano Mario Ridolfi e i tre giovani professionisti Paolo Castelli, Marone Marcelletti e Alfredo Lambertucci. In conclusione il Rotary Club di Macerata si conferma un pilastro fondamentale della comunità.