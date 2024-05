Bicchieri in vetro e vendita di bevande. Le regole per i locali

In occasione degli aperitivi europei, ci sarà divieto per i pubblici esercizi di somministrazione di bicchieri di vetro e di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o alluminio, fatta eccezione per la somministrazione al tavolo, anche all’aperto.

È vietata la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o alluminio nelle aree esterne ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali a partire dall’una nei giorni feriali e dalle 2 nei giorni prefestivi.

L’ordinanza vieta la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglia di vetro o di alluminio da parte di tutti coloro i quali parteciperanno agli Aperitivi europei o si troveranno per qualsiasi motivo all’interno del centro storico, all’interno delle mura e in corso Cavour, corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, viale Trieste, Giardini Diaz e nelle relative traverse delle predette vie e piazze, dalle 19 alle 6 del giorno successivo. Il provvedimento vieta la somministrazione e la vendita da parte di tutti gli esercizi di qualsiasi tipo di bevanda o cibo nelle aree esterne ai pubblici esercizi. I gestori degli esercizi commerciali devono riporre in ambienti chiusi o accatastare in modo ordinato all’interno delle aree concesse in occupazione tutte le attrezzature aggiuntive utilizzate ai fini della somministrazione all’esterno per consentire le operazioni di pulizia delle strade e la regolare fruizione delle stesse e degli stalli di sosta. L’accatastamento dovrà avvenire non oltre le ore 1,30 dei giorni feriali e non oltre le 2,30 del giorno prefestivo.