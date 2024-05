"Militari all’osso, servono rinforzi per il cratere"

"Congratulazioni ai carabinieri che hanno denunciato sette operai impegnati nella ricostruzione post sisma". Così Antonio Voto, segretario generale provinciale di Unarma Asc Macerata. "Questo è l’esempio lampante della presenza dello Stato vicino ai cittadini già provati dal sisma – continua Voto –. Il presidio sul territorio è importante, soprattutto in quest’epoca che vede il centro Italia come il più grande cantiere d’Europa. I carabinieri continuano senza sosta il controllo sul territorio per prevenire reati contro la persona e il patrimonio. Cogliamo l’occasione per palesare la carenza di personale che vede coinvolta l’intera Arma, ma soprattutto l’alto Maceratese, dove paradossalmente avrebbe bisogno di un maggior rinforzo proprio per l’elevato numero di operai che stanno arrivando in zona per la ricostruzione".