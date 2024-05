"Qui una polizia seria e dedita alla cittadinanza"

Riconoscenza e apprezzamento ha espresso il questore Luigi Silipo ai colleghi della Squadra mobile e della polizia maceratese, annunciando tra l’altro l’arrivo di 15 agenti in più.

"Il lavoro della Squadra mobile è silenzioso, anche oscuro, dietro a un’operazione che va bene ci sono tanti sacrifici" ha detto il questore Silipo, che a fine mese lascerà l’ufficio di piazza della Libertà per andare a ricoprire lo stesso incarico a Viterbo. "La cittadinanza viene a conoscenza dell’esito delle operazioni – ha aggiunto –, ma per portarle a termine ci sono giorni e settimane di impegno. La Mobile si è sacrificata tanto in questo ultimo periodo, perché la priorità che si è data nelle sue articolazioni è soprattutto contro lo spaccio, oltre che contro altri fenomeni criminali. Qui la lotta allo spaccio e al traffico di sostanze è un impegno quotidiano. È un lavoro che non sempre si vede, ma quando si palesa ci si rende conto di quanta importanza si dia a questo lavoro. Ringrazio la dirigente e gli agenti della Mobile, fanno sacrifici che non sentono perché è la loro vita hanno sposato questa causa, di dare tranquillità alla cittadinanza".

Del suo anno a Macerata il questore ha sottolineato due momenti: la raffica di furti in centro a dicembre, fermata grazie all’impegno di Volante e Mobile, e adesso questo servizio, "frutto di una attività di indagine seria, meticolosa, di una presenza costante sul territorio. È un servizio a favore di tutti noi, della comunità, a cui mi sento dire che a Macerata hanno una polizia seria, che non fa chiacchiere, che dimostra ogni giorno sulla strada il proprio impegno, la propria dedizione a questa città e a questa provincia. Sono fiero di aver conosciuto con colleghi così impegnati in strada, nel lavoro di analisi e monitoraggio delle dinamiche criminali". Il questore ha annunciato quindi l’arrivo di 15 nuovi agenti a Macerata, "la maggior parte andranno alla Volante e alla Mobile, oltre che al commissariato di Civitanova".