Ambientalista rigoroso. È morto Morselli, il prof tra i fondatori di Ecomondo

E’ morto Luciano Morselli, 80 anni, uno dei padri di Ecomondo, all’epoca Ricicla. Il decesso è avvenuto nella sua casa di Revere (Mantova), dove era tornato dopo aver vissuto tanti anni a Bologna. Ecologista rigoroso, è stato docente di Chimica industriale all’Università di Bologna, dove si era laureato. Tra i tanti incarichi prestigiosi e pubblicazioni, quello che l’ha visto a lungo a capo del Comitato scientifico degli eventi fieristici riminesi in tema di tutela ambientale. Viene ricordato come persona brillante e concreta, ecologista appassionato in grado di argomentare la necessità di ’curare’ il pianeta attraverso l’evidenza dei dati. Morselli è stato presidente del corso di laurea in Tecnologie chimiche per l’ambiente e per la gestione dei Rifiuti, del Polo universitario di Rimini. Tra i tanti incarichi, in qualità di esperto al ministero dell’Ambiente aveva partecipato a commissioni nazionali ed europee dedicate a diverse tematiche ambientali, era stato componente del Direttivo europeo dei chimici dell’Ambiente e chairman del sub-committee ’Cultural Heritage Chemistry’. Dal 1992 al 2000 Morselli aveva anche coordinato il gruppo di lavoro Atmosfera nel programma di monitoraggio ambientale della tenuta presidenziale di Castelporziano.

A corollario di tutto, un’altra grande passione: la pittura. Un linguaggio espressivo diverso per riaffermare il primato della natura. Era membro dell’Accademia Virgiliana. "Luciano era un elemento prezioso per la classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali", ricorda alla Gazzetta di Mantova il presidente Ledo Stefanini. Mai ruvido né supponente, nonostante la sua statura, al contrario "aveva grande pazienza anche con gli studenti delle scuole superiori, in particolare dell’Itis Fermi di Mantova col quale Morselli aveva collaborato". In un lungo e commosso post su Facebook lo ricorda Chiara Astolfi, direttore di Green and Technology di Ieg: "Caro Luciano, incontrarti è stata una esperienza umana e professionale straordinaria, che ha dato vita nel 1997 a Ricicla, un’avventura che dura tutt’oggi anche grazie al tuo fondamentale contributo". Un ricordo condiviso dallo staff di Ieg. I funerali questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Revere.

Mario Gradara