Incidente a Savignano, finisce con l’auto nel Rubicone. Muore ragazza di 25 anni

Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), 20 maggio 2024 – Incidente mortale ieri sera poco dopo le 19.30 a Savignano sul Rubicone fra le frazioni di Fiumicino e Capanni in via Rubicone destra. Una giovane di 25 anni residente a Villa Verucchio che era alla guida della sua auto, una Matriz Chevrolet, ha perso il controllo dela vettura in una terribile doppia curva, ha sbattuto contro il terrapieno e l’auto si è ribaltata finendo nel letto del fiume. Con lei c’era una sua coetanea e collega di lavoro.

La ragazza non è riuscita a sganciare la cintura di sicurezza e quando sono arrivati i soccorsi purtroppo era già deceduta, non si sa se prima di finire nell’acqua oppure è finita annegata. L’altra ragazza, residente a San Marino, invece ha sganciato la cintura di sicurezza ed è riuscita a uscire a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Mauro Pascoli con le pattuglie di turno, i vigili del Fuoco Volontari di Savignano sul Rubicone, i Vigili del Fuoco di Cesena, i fluviali di Forlì con una autogru e di Bologna, un elicottero con i sommozzatori. Ma quando sono arrivati sul posto la giovane senza vita era già stata estratta dai Vigili del Fuoco.

Un’ambulanza delle due arrivate sul posto insieme all’automedica ha provveduto a trasportare la giovane di San Marino al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Ha riportato un forte shock.

In quel punto quella strada è definita maledetta in quanto una ventina di anni fa finirono nel fiume e morirono annegati due giovani di Savignano sul Rubicone. Da tempo la gente chiede un guard-rail o un new jersey. Ma inutilmente.