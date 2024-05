Scontro frontale tra due auto: ferito un ragazzo

Violento scontro frontale ieri sera poco prima delle 20 in via Giuseppe Verdi, nella zona dei Giardini Pubblici. La dinamnica dello schianto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia, i Vigili del fuoco oltre a due ambulanze. Quattro feriti, anche se tre lievi, sono usciti senza particolari problemi dalle auto. Più preoccupante la situazione di un ragazzo che è uscito dall’abitacolo sanguinante alla testa. Si è poi accasciato prima di essere soccorso, prima da alcuni presenti, e poi dai sanitari del 118. Fortunatamente è rimasto comunque cosciente ed è stato trasportato con la massima urgenza al Bufalini. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi. L’incontro sul cambiamento climatico organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra con il deputato Angelo Bonelli è stato sospeso per circa mezz’ora.