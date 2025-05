Cronisti in classe. La scuola Sacro Cuore si aggiudica il titolo della 23esima edizione

Sono loro, i tre finalisti del Campionato di Giornalismo. La 23esima edizione di Cronisti in Classe è giunta al termine e ieri mattina al Palazzo del Capitano si sono svolte le premiazioni dei vincitori. Un’edizione che ha coinvolto 572 studenti cesenati, 28 classi e 9 scuole medie del territorio. La scuola media Sacro Cuore di Cesena è la vincitrice dell’edizione 2025 del Campionato di Giornalismo. Il primato è stato sancito dal responso della giuria del concorso, composta dai redattori del Resto del Carlino di Cesena e presieduta da Agnese Pini, direttrice di Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Al secondo posto si è classificata la scuola media di San Domenico, mentre il terzo posto sul podio è stato occupato dalla scuola media di Roncofreddo. I riflettori sono stati puntati per quattro mesi sul mondo degli adolescenti. L’11 febbraio scorso è iniziata la 23esima edizione del concorso ’Cronisti in Classe’, il progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della scuola primaria. Un’iniziativa, che perseguendo l’ambizioso progetto di un’alleanza educativa con la scuola, intende avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e della carta stampata.

I giornalisti in erba, con il supporto dei docenti, hanno realizzato pagine ben fatte, mettendosi alla prova con temi di cultura, politica, storia, bullismo, adolescenza, violenza sulle donne, tematiche legate all’ambiente, al mondo animale. Nove le scuole medie partecipanti: scuola Sacro Cuore, scuola San Domenico, scuola Dante Arfelli di Cesenatico, scuola di Sogliano, scuola di Roncofreddo, la scuola di Borghi, la scuola di Savignano sul Rubicone, e le scuole della Resistenza e di San Carlo.

Particolarmente apprezzato dalla giuria il lavoro della scuola media Sacro Cuore (prima classificata) ‘La piaga sociale del bullismo. Il vuoto nel cuore di una madre’. Il secondo posto se lo è aggiudicato la scuola di San Domenico. Ha colpito la giuria il lavoro ‘Viaggio nel paranormale. Un brivido separa sogno e realtà’. La terza classificata è stata la scuola media di Roncofreddo: molto interessante il loro lavoro ‘L’amicizia reale e virtuale’.

Alle tre scuole vincitrici sono stati assegnati i premi finali, con buoni acquisto del valore di 530 euro, e a tutti sono state donate le nostre targhe.

Annamaria Senni