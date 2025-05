Cesena Fc femminile e Alain Conte si separano dopo due stagioni di successi

Il Cesena Fc femminile e il tecnico della prima squadra Alain Conte hanno separato le loro strade. Il tecnico ha guidato la squadra bianconera in serie B per due stagioni. "Insieme al suo staff - si legge nella nota diffusa dal club - ha lavorato con passione, dedizione, mettendo un notevole impegno per la crescita del gruppo e delle singole atlete. Sotto la sua guida, la squadra ha disputato complessivamente 64 partite tra campionato e Coppa Italia ottenendo 38 vittorie, 5 pareggi e 21 sconfitte. Mister Conte entra inoltre nella storia del club come l’allenatore con il maggior numero di derby vinti, ben 9 su 11 disputati contro Ravenna, Bologna e San Marino".

La scorsa stagione in particolcare resterà nella memoria per lo storico record di 69 punti conquistati e per l’entusiasmante percorso che ha alimentato il sogno della Serie A. Il campionato appena concluso, pur caratterizzato da alti e bassi, ha rappresentato un’importante opportunità di crescita per molte giovani calciatrici, che hanno affrontato per la prima volta le sfide del campionato di Serie B.

"Tutta la società - continua la nota - desidera esprimere un sincero ringraziamento a Mister Conte per l’impegno profuso, per il significativo contributo alla crescita della squadra e per la passione con cui ha animato quotidianamente questo progetto".