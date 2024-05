Incidente tra moto sulla E45, feriti padre e figlio

Verghereto (Forlì-Cesena), 6 maggio 2024 - Grande paura ieri mattina alle 8.30 sulla E45 fra i comuni di Verghereto e Bagno di Romagna. Un gruppo di 8 persone in sella ai loro motori stava percorrendo la superstrada in direzione di Cesena. Ad un certo punto una moto, con in sella babbo e figlio (di 48 e 15 anni) residenti nella zona di Città di Castello in provincia di Perugia, è scivolata finendo rovinosamente a terra. Il padre ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento e cadendo ha colpito un’altra moto, che è finita a terra, ma il conducente ha riportato solo leggere lesioni e non ha avuto bisogno delle cure mediche. Babbo e figlio invece sono rimasti feriti, e hanno riportato lesioni di media gravità, ma sono sempre stati coscienti.

Per evitare un lungo tragitto con l’ambulanza e per la paura che avessero ferite importanti, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso a sono stati ricoverati per ferite di media gravità. Fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Bagno di Romagna che ha effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente, l’elisoccorso, un’ambulanza del 118 e il personale dell’Anas per mettere in sicurezza la strada.

Il traffico ha subito parziali rallentamenti. Fino alle 10.30 la corsia di marcia è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e la rilevazione del sinistro.

e. p.