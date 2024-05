"Cresciuto con Silvio, è lui il mio modello"

A soli 17 anni rimase folgorato dalla figura politica e umana di Silvio Berlusconi e oggi Adrian Morri, 23 anni, di Savignano sul Rubicone, è il più giovane candidato consigliere fra le quattro liste di centrodestra delle elezioni comunali di Savignano sul Rubicone. Milita in Forza Italia, è laureato in scienze politiche, economiche e del governo, lavora ed è membro del coordinamento provinciale degli Azzurri. Come è nata la sua passione per la politica?

"Fin dall’età di 17 anni ho sempre desiderato diventare parte attiva di quello che è il bellissimo e complesso organismo politico italiano".

La scelta di entrare in Forza Italia?

"Sono cresciuto con Silvio Berlusconi, con i suoi discorsi e quello che ho sempre apprezzato di lui è stato il suo grande amore per l’Italia".

Ha incontrato Berlusconi?

"No. Non ho fatto in tempo e questo mi dispiace. Però ho fatto la torta di laurea con la foto di Berlusconi e l’ho inviata alla sua compagna Marta Fascina che mi ha risposto con affettuosi complimenti e apprezzamenti".

La sua vita è orientata alla politica?

"Sì, totale. Da quando mi alzo a quando vado a letto mi piace informarmi sulla politica locale, nazionale e mondiale".

Se il suo candidato sindaco Lorenzo Sarti dovesse vincere le elezioni, le piacerebbe fare l’assessore?

"Sì, alla cultura o allo sport per dare modo ai giovani di avvicinarsi sempre di più a questi due settori. Savignano culturalmente può e deve fare passi in avanti".

Come hanno reagito in casa alla sua scelta?

"Sono contenti della mia candidatura, ma non sono molto favorevoli alle mie idee di fare parte di Forza Italia. Mia mamma ha detto che mi voterà".

Perchè i giovani sono poco interessati alla politica?

"A scuola la politica e le funzioni dei vari organismi passano un po’ in sordina. La politica dovrebbe essere una materia chiave a scuola, insegnata pur senza dare orientamenti".