Una vittoria davanti a 10mila spettatori

Grande gioia per Valentino Rossi che torna a vincere ancora una volta sul ‘suo’ tracciato, quello di casa. L’abilità con i motori non si ferma solo alle due ruote ma spazia anche alle automobili. Insomma dove va, il Dottore vince e lo fa per la seconda volta del Gt World Challenge Europe. Cappellini, magliette e striscioni tutti gialli e con il numero ‘46’, Misano è casa di Vale e la maggior parte dei tifosi sono qui per lui: una tradizione che dalle moto si è spostata al mondo Gt, senza cambiare nessuno dei suoi tratti. La vettura di Rossi e Martin è partita subito bene, impegnandosi dal primo giro a lasciare sulla sua striscia tutte le inseguitrici. "Gara dura e faticosa, sempre al limite e con la necessità di non sbagliare nulla – racconta Valentino Rossi – con gli ultimi giri davvero sotto pressione. Sono felicissimo di questa vittoria, ancora qui a Misano e davanti a tanta gente. Maxime è stato bravissimo, insieme abbiamo fatto un grande lavoro".