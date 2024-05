Macabra scoperta. Professore non si presenta a un appuntamento: lo trovano morto in casa

Rimini, 4 maggio 2024 – Professore di soli 46 anni trovato morto in casa. A fare la macabra scoperta sono stati i poliziotti, allertati da alcuni amici e vicini di Antonio Bonifati, insegnante calabrese (era di Castrovillari) di lettere, storia, arte, che da diversi anni viveva e lavorava a Rimini. L’uomo è stato ritrovato senza vita martedì pomeriggio, nel suo appartamento in via XX Settembre. L’allarme era scattato dopo che Bonifati non si era presentato a un appuntamento, fatto insolito per uno come lui. I vicini lo avevano visto il giorno prima e così, temendo gli fosse capitato qualcosa di grave, visti i suoi recenti problemi di salute, avevano chiamato la polizia. Purtroppo i sospetti si sono rivelati fondati. Pochi giorni fa Bonifati era stato in pronto soccorso, dopo aver accusato problemi. Ma l’insegnante – stando a quanto riferito alla polizia da alcuni colleghi – aveva rifiutato il ricovero e firmato per le dimissioni volontarie, per tornare a casa. Soffriva di varie patologie Antonio Bonifati, a causa della sua obesità. La Procura ha già chiuso il caso: la sua morte è stata naturale, dovuta ai problemi fisici.

Giovedì sera tanti colleghi e studenti dell’istituto Einaudi Molari di Rimini e Santarcangelo, dove Bonifati lavorava da un po’ tempo (insegnava alle serali e faceva il supplente per alcune ore di giorno) si sono ritrovati alla chiesa di San Girolamo, per una veglia di preghiera. Insieme a loro anche c’erano anche insegnanti e ragazzi dell’istituto Marco Polo, dove Bonifati aveva insegnato per anni. "Era un docente speciale, gioviale e disponibile con tutti, molto amato dagli studenti – lo ricorda la preside dell’Einaudi Molari Daniela Massimiliani – Lascia un grande vuoto nella nostra scuola". Anche al Marco Polo hanno voluto ricordare il professore: "Il suo sorriso e i suoi modi gentili resteranno per sempre vivi". I funerali di Bonifati saranno celebrati oggi pomeriggio a Castrovillari.