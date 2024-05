Tutti fermi un Giro. Strade chiuse e code: traffico in tilt per la corsa: "Poteva andare peggio"

Tutti fermi un... Giro. Era inevitabile che finisse così ieri. La 13esima tappa del Giro d’Italia, partita da Riccione e arriva a Cento, ha causato forti disagi alla viabilità. Soprattutto a Rimini, dove è rimasta chiusa per 3 ore abbondanti buona parte della Statale 16, da Miramare fino all’incrocio con la via Emilia, e la stessa Statale 9. Problemi di traffico a causa dei divieti imposti dalla corsa si sono avuti naturalmente anche a Riccione, partenza di tappa, dov’era allestito il villaggio del Giro, e a Santarcangelo. Ma sono state soprattutto le strade di Rimini ad andare in sofferenza. La polizia locale (com’era stato annunciato nei giorni scorsi), ha cominciato a chiudere completamente la Statale 16 intorno alle 10,45. Da quel momento in poi era permesso solo attraversare l’Adriatica, in alcuni incroci presidiati dalle forze dell’ordine e dai volontari. "I problemi maggiori – dicono da Palazzo Garampi – si sono registrati intorno alle 11.45 e poi dopo le 13, in concomitanza con il passaggio della carovana rosa pubblicitaria e poi dei corridori".

In realtà disagi e rallentamenti erano cominciati già da prima. Con la Statale 16 chiusa, inevitabimente, lungo le strade parallele e quelle che dall’Adriatica portano verso la zona mare e il centro il traffico è andato in tilt. Forti i disagi nelle vie Flaminia, della Fiera e Circonvallazione meridionale, più contenuti nelle vie Roma e Ugo Bassi. Problemi anche per tanti studenti all’uscita (diverse le corse dei bus saltate per il Giro) e difficoltà per chi andava a prendere i figli a scuola. "Ma rispetto ad altre occasioni – assicurano dalla polizia locale di Rimini – è andata meglio. I disagi, inevitabili, questa volta sono stati più contenuti. E questo anche grazie alla campagna di informazione fatta nei giorni prima". I vigili, che hanno ricevuto nei giorni scorsi centinaia di telefonate da residenti e operatori che chiedevano dei divieti e dei percorsi alternativi, avevano avvisato via mail tutte le attività lungo il percorso. E in alcuni casi gli agenti sono andati anche di persona a informare gli operatori. Al resto ci ha pensato l’imponente schieramento di uomini sulle strade ieri, per presidiare gli incroci e ridurre i disagi. Oltre 190 le persone impegnate tra forze dell’ordine e volontari. La polizia locale di Rimini ha impiegato 106 agenti (tra cui i rinforzi inviati Bellaria), coordinati dal comandante Andrea Rossi e dall’ispettore Luigi Fusco. Presenti in massa anche poliziotti, carabinieri, guardia di finanza.