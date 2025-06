"Pensionamenti e nessun rinforzo: Polstrada ridotta al lumicino"

Dopo l’allarme del Sap (Sindacato autonomo di polizia), che ha criticato duramente l’esclusione di Rimini dal piano di potenziamento del Dipartimento della pubblica sicurezza, a tornare sul tema dei rinforzi è la Federazione sindacale di polizia, tramite il segretario regionale Giovanni Trovato. "I reparti della polizia stradale dell’Emilia Romagna – dichiara Trovato – lamentano un’insostenibile carenza di personale. Con l’innalzamento dell’età media sempre più poliziotti vanno in pensione riducendo l’organico previsto, dall’altra parte il Ministero dell’Interno non invia nemmeno un numero di agenti sufficienti a rimpiazzare quelli persi". Una spirale negativa che ha portato la regione a contare appena 856 agenti effettivi, contro i 1059 previsti. Una carenza che non solo compromette la regolarità dei servizi, ma espone il territorio a rischi crescenti, soprattutto nelle ore notturne. "A causa di questa emorragia – si legge nella nota ufficiale del sindacato – il sistema va in crisi soprattutto nei servizi notturni, dove le strade diventano una terra di nessuno e la mortalità per sinistri stradali aumenta sempre di più". Secondo l’Fsp, l’intero sistema di controllo della viabilità regionale è messo a dura prova da un’organizzazione ormai al limite, mentre i volumi di traffico – legati alle attività produttive e alla crescita degli hub logistici – continuano ad aumentare. La carenza di agenti, sottolinea ancora il sindacato, "non garantisce i servizi minimi per rendere più sicura l’intera viabilità della Regione".