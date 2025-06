Ragazzino di 16 anni annegato a Lido Estensi, era in acqua con gli amici

Ferrara, 14 giugno 2025 – Tragedia nel pomeriggio a Lido Estensi dove un ragazzino di 16 anni è annegato all'altezza del canale Logonovo per cause ancora in via di accertamento da parte della Capitaneria di porto. Secondo le prime ricostruzioni, il tutto si è verificato poco dopo le 18 quando il ragazzo era in acqua con alcuni amici. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo del 118, andati avanti per lunghissimi minuti sul bagnasciuga. Allertato anche l'elisoccorso da Ravenna.