Il Comune offre indicazioni per partecipare al progetto 'Un Giro in Altalena' in vista del Giro d'Italia. Kit disponibili per assemblare e decorare altalene rosa, da ritirare in piazza Guercino il 13 aprile o in biblioteca dal 15 aprile. Altalene decorate da restituire entro il 22 aprile per esposizione in centro dal 4 maggio. Inoltre, martedì l'amministrazione comunale informerà attività commerciali sulle vie coinvolte nell'arrivo del Giro d'Italia.