Dal ‘Tributo a Nino Rota’ a ‘Street Tango’. Con la Filarmonica

Concerto di primavera della filarmonica di Tresigallo. Oggi, alle 21, al Teatro ‘900 di Tresigallo, la Filarmonica Tresigallo apre la nuova stagione musicale “estiva” con il concerto di primavera.

Questo, è da sempre considerato il concerto delle nuove proposte musicali, che la stessa Filarmonica porterà poi nelle piazze e nei teatri nel corso della stagione estiva.

La serata presenterà un programma musicale, imbastito dal direttore Paolo Lenzi. Saranno eseguiti tra i vari, “Tributo a Nino Rota” un arrangiamento di Lorenzo Bocci, “ Autumn Leaves”, “Street Tango” , e inoltre l’affascinante e coinvolgente selezione di successi Sudamericani con “Danzas Cubanas” e, per chi non fosse stato presente alla laurea in Basso Tuba del direttore Paolo Lenzi, avvenuta il mese scorso, proprio nel Teatro ‘900, verrà riproposto il brano da Concerto “Impressions for Tuba “ dove appunto il direttore, sarà il solista e Ludovico Camozzi salirà sul podio per dirigere la Filarmonica. Un programma che, come capirete, consente ad ogni sezione della Filarmonica di godere di un proprio spazio, nel quale far emergere anche i solisti, sostenuti da una formidabile base, quale sa essere l’organico di questa ultracentenaria Filarmonica, giusto 170 anni festeggiati proprio lo scorso anno. La serata sarà presentata da Filippo Scabbia.