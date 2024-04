"Persone desiderose di fare bene". Forza Italia in campo con Pagnoni

COPPARO

È convinto il sostegno alla ricandidatura a sindaco di Fabrizio Pagnoni da parte di Forza Italia Copparo, che ieri ha presentato la propria lista alla presenza del segretario provinciale Fabrizio Toselli, del referente locale del partito e presidente del Consiglio comunale Alessandro Amà, dell’assessore Paola Peruffo e del primo cittadino che avrà al suo fianco il centrodestra compatto e la lista civica ‘Uniti per Copparo’. Persone di partito e indipendenti, alcuni alla prima esperienza, formano la lista di Forza Italia, una squadra eterogenea e coesa, di cui fanno parte l’assessore Paola Peruffo, Erica Cantinotti (indipendente), Loreta Favaron, Maria Giardini, Mara Lunghi, Claudia Mantovani, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Amà, Mario Bonamici, Nicola Ferrari (indipendente), Giorgio Fiori, Carlo Forlani (indipendente), Carlo Fugagnoli e Silvano Orlandini.

"È una lista in cui crediamo, composta di persone capaci e impegnate, che ringrazio per essersi messi in gioco e aver deciso di dedicarsi al bene della città – ha rimarcato Toselli -. Schiera inoltre nelle sue fila Paola Peruffo, che fa fatto un ottimo lavoro e che ringrazio di essersi messa a disposizione della comunità, e il nostro referente locale Alessandro Amà, che ha dimostrato attaccamento e dedizione al proprio territorio". "Fare", "concretezza", "lavorare per e non contro" e "continuità" sono gli elementi caratterizzanti con cui Forza Italia sostiene la candidatura di Fabrizio Pagnoni per un secondo mandato. "Sono orgoglioso – ha aggiunto Alessandro Amà – di annoverare nella lista di FI personalità che che potranno portare sicuramente un prezioso contributo di merito nei diversi campi di competenza".

f.v.