Balboni e Carion (Fd’I) oggi in via Del Bove

I candidati di Fratelli d’Italia Alessandro Balboni e Alberto Carion si sono resi promotori di una passeggiata con i residenti di Via del Bove e del quartiere oggi alle 18:30. "Ci troveremo- spiegano i candidati - per ascoltare le richieste dei residenti perché sollecitati da alcuni cittadini che ci hanno invitato per ascoltare le proposte che giungono dal basso per migliorare le condizioni di vita di questo quartiere. In caso di elezione - concludono Balboni e Carion - il nostro impegno sarà dare seguito alle richieste e segnalazioni che giungeranno durante questo incontro".