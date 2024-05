Tutti pazzi per i Cucciolini. Da martedì nuove consegne

Tutti pazzi per i Cucciolini. Dopo le prime giornate di consegna da ‘tutto esaurito’, la distribuzione dei peluche si ferma per qualche giorno per poi ricominciare con la prossima settimana. I giorni in cui sarà possibile venire nella redazione del Carlino per ritirare il proprio Cucciolino preferito (previa consegna della scheda riempita con gli appositi bollini) sono martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19.

Il luogo è appunto la sede del Carlino Ferrara, in galleria Matteotti 11 (suonare il campanello ‘Il Resto del Carlino’ e salire al secondo piano). Questi, lo ricordiamo, sono gli unici giorni e orari in cui sarà possibile ritirare i simpatici animaletti di peluche realizzati con materiale riciclato.

Come accennato, le prime giornate di consegna hanno fatto registrare un vero e proprio ‘assalto’ alla redazione. Decine e decine di persone si sono susseguite nelle ore di consegna dei simpatici e dolci peluche: Lillo, il lupo; Rossella la volpe; Ubaldo l’orso; Dina, il daino; Ricky, il riccio e Ciccio, il cinghiale. Peluche destinati ai più piccoli, certo, ma che a quanto pare piacciono molto anche agli adulti. Se in molti hanno spiegato di collezionarli per regalarli a figli e nipoti, c’è anche chi ha ammesso di volerli per sé, per poterli coccolare e tenere in casa come ‘compagnia’. Un successo, insomma, almeno stando ai numeri delle prime giornate di consegna. Ora bisognerà aspettare solo qualche giorno per poter tornare al Carlino e portare a casa un altro dei morbidissimi animaletti.

Per ritirare i Cucciolini, lo ricordiamo, è necessario riempire una scheda con dieci bollini ritagliabili dalle pagine del nostro giornale. I simpatici peluche del Carlino vi danno quindi appuntamento a martedì.

re. fe.