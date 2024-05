Una nuova vita tra i filari di pomodoro

Nino Rocchi è un po’ l’anima dell’azienda agricola Le Due Valli, per lui una seconda casa, i dipendenti una famiglia. Uomo tutto d’un pezzo, 71 anni, la sua vita in quella campagna strappata al mare che si chiama Mezzano dove il sole picchia forte, ha risposto presente all’appello lanciato dall’associazione Terra! – il punto esclamativo, un’invocazione – che chiedeva di assumere quei ragazzi ’strappati’ ai caporali. Coltiva pomodori, quintali e quintali di oro rosso che dalle valli del Mezzano partono per tutta Europa. Frutti che hanno da alcuni anni anche il sapore del riscatto, di una nuova vita che ricomincia ogni mattina tra i filari.