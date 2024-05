La lunga mano del Coronavirus. Annullata la multa per la ’no vax’: "Irragionevole l’obbligo per l’età"

Se non è una delle prime sentenze in materia in Italia, poco ci manca. Parliamo di Covid, di obblighi vaccinali e di relative sanzioni, una delle quali ora annullata dal Tar di Bologna e destinata a fare giurisprudenza. L’atto è il 1100/2024 dove vengono sottolineate "violazioni di legge" e soprattutto "l’irragionevolezza del

trattamento obbligato per gli over 50 in ragione solo dell’età", ovvero di una "condizione personale di cui all’art. 3 Cost., senza alcuna altra specifica motivazione logica, scientifica o prudenziale, che possa giustificare l’obbligo vaccinale per tale indistinta categoria di soggetti e la correlata sanzione comminata a seguito della inosservanza di tale obbligo".

Per arrivare a capire la decisione del tribunale amministrativo, dobbiamo tornare al 5 gennaio 2022 quando il Consiglio dei Ministri – in carica il governo Draghi –, come ulteriore misura contro l’imponente aumento dei contagi da Covid e l’arrivo della variante Omicron, aveva stabilito che dal primo febbraio di quello stesso anno "i cittadini over 50 che non saranno vaccinati o non avranno completato il ciclo, riceveranno una sanzione una tantum da 100 euro". Norma poi sospesa dal governo attuale con tanto di proroga fino al 30 giugno del 2024. Dunque fino a quel giorno sospese tutte le eventuali sanzioni da 100 euro ai ’no vax’. Nonostante questo, però, una donna classe 1966, si è trovata ugualmente l’amara sorpresa "in quanto alla data del 15 giugno 2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario". Una richiesta di pagamento arrivata dall’Agenzia delle Entrate, immediatamente impugnata dall’avvocato Sebastiano Scardovi. "Innanzitutto – così il legale – abbiamo ritenuto irragionevole il ’taglio’ della popolazione a metà, prima e dopo il compimento dei 50 anni. Una disuguaglianza solo in ragione della data di nascita? Poi ci siamo chiesti quale fosse la competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate. Infine il trattamento dei dati sensibili della mia assistita: per quale motivo il Ministero della Sanità aveva trasmesso dati clinici a un altro ente senza alcun consenso?".

Questioni che la prima sezione del Tar nei giorni scorsi ha accolto. E nelle motivazioni, tra le "varie violazioni di legge", si punta soprattutto sul concetto di obbligo nei confronti "di una categoria indistinta di soggetti solo in funzione dell’età". Senza una "specifica ed individuale ragione a monte dell’obbligo prescritto, laddove ormai notoriamente tale vaccino è intervenuto a prevenire la malattia ma non è servito a prevenire il contagio". Viene poi chiamato in causa "il principio generale secondo cui ’è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, (..) o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non esserlo’". Insomma, chiude il Tar, "irragionevole il trattamento obbligato per gli over 50", senza "altra specifica motivazione logica, scientifica o prudenziale".