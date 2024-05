Sottrazione di minori, madre assolta

E’ stata assolta dall’accusa di avere sottratto i figli minori al padre, dopo averli portati in Romania, in un luogo che il padre non conoscerebbe. La sentenza nei confronti della madre dei piccoli, romane di 44 anni, è stata emessa ieri dal giudice Carlotta Franceschetti. L’accusa nei suoi confronti, dopo la denuncia del padre dei bambini, tunisino di 24 anni, era proprio quella di essersene andata via con i figlioletti, una femmina di otto anni e un maschietto di sette anni. Di avere abbandonato la casa dove abitavano a Ferrara e di essere tornata in Romania, senza avvertirlo e, soprattutto, senza metterlo a conoscenza di dove stesse vivendo con i bambini. Da qui la decisione del padre di denunciarla per sottrazione di minori. Al termine dell’udienza di ieri, la donna (ieri assistita dall’avvocato Alessandro D’Agostino) è stata assolta dall’accusa del marito. Il giudice si è riservato di depositare le motivazioni. Possibile il ricorso alla Corte di Appello di Bologna.

c.r.