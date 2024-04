Solidarietà in ricordo di Gabriele: "Aiuti per salvare i piccoli pazienti"

La ricerca dona speranza così come la solidarietà, mani tese soprattutto per aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà che si trovano ad affrontare battaglie contro mostri dal nome lapidario ‘cancro’. Lo sa bene Bimbilacqua, un’associazione locale che anche quest’anno ha destinato i fondi raccolti a diverse realtà come l’ospedale di Padova e quello di Cona, pensando all’oncoematologia pediatrica, un’associazione nata per far sì che un dramma vissuto in prima persona, non fosse solo un grande dolore ma si trasformasse in speranza e aiuto, ricordando il loro Gabriele Gilli. E’ così che sabato, nella bella cornice di Villa Chiarelli, c’è stata una partecipata serata conviviale durante la quale sono stati consegnati i i fondi raccolti durante le attività organizzate da Bimbilacqua, e destinati a precisi progetti, durante la quale anche il mondo della politica presente, ha sottolineato quanto sia importante questo contributo e di come le associazioni come questa, possano essere fondamentali laddove l’ente pubblico non riesce più ad arrivare.

"Grazie all’aiuto di tanti in quest’anno, oggi possiamo consegnare i nostri mega assegni – ha detto Paolo Gilli – 3000 euro al Giardino della Ricerca, associazione che opera nell’ambito della ricerca sui sarcomi infantili, 1000 euro all’ospedale di Cona, in particolare a un progetto legato a cure palliative e che va a sostegno di una famiglia, 1000 euro alle scuole dell’Infanzia e Primaria di Bevilacqua per coprire spese legate a progetti didattici, due strumenti musicali (un gong e uno xilofono) alla "FLIC Orchestra" dell I.C. Ferruccio Lamborghini, 400 euro alla Croce Rossa Italiana di Finale Emilia. E non è tutto perché con il progetto legate alle cure palliative saremo alla tappa centese del Giro d’Italia con uno stand insieme ad un paio di altre associazioni per continuare a farlo conoscere e tenerlo vivo, perché, come ha detto Vincenzo Rametta, responsabile a Cona e presente alla serata, se non si può guarire, si può curare anche la famiglia oltre al piccolo paziente. Grazie a tutti coloro che continuano a credere nella nostra attività". E il riconoscimento dalla politica.

"In Bimbilacqua ho conosciuto persone impegnate a fare del bene in un momento dove c’è bisogno di non far sentire soli – ha detto l’assessore regionale Paolo Calvano – è un associazione che fa vivere la comunità e cercheremo di fare sempre di più per sostenervi". Anche il sindaco di Cento Edoardo Accorsi ha parlato di "persone dal grande slancio di generosità" ribadendo la volontà di stargli vicino così come il primo cittadino di Crevalcore Marco Martelli che ha sottolineato come "abbiano dimostrato in pochi anni di caricarsi sulle spalle bisogni e responsabilità" sapendo poi fare cose importanti per comunità che altrimenti sarebbero molto più povere". I prossimi appuntamenti vedranno Bimbilacqua il 19 maggio con la Stella Alpina in una gimkana, giochi e divertimenti al parco del Malafitto, dato in gestione all’associazione dalla Partecipanza, 28 e29 giugno due serate in musica con la Flic Orchestra, la camminata del 14 luglio e il 14 e 15 settembre il classico Trofeo di calcio Bimbilacqua, giunto alla 6° edizione, che si terrà a XII Morelli con tante soprese, sia in campo che fuori.

