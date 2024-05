Ho visto il finimondo. Le telefonate disperate: "Si è spaccato l’argine, la casa è allagata: aiuto"

- Carabinieri 112…

- Pronto? Guardi io abito a Conselice. qua si sta allagando tutto per per il maltempo, è dove si è spaccato l’argine. Aiuto!

Pare di sentirle queste voci. Un anno fa come oggi. Arrivano dai nastri delle chiamate di emergenza del 112, conservate dai carabinieri del comando di Ravenna. L’autorità giudiziaria e l’Arma le hanno messe a disposizione del Resto del Carlino: iniziano il 3 maggio, soprattutto a Faenza. Passano quattordici giorni e le chiamate riprendono. In Emilia-Romagna, ma anche in uno spicchio di Marche e nella Toscana dell’alto Mugello che confina con l’Imolese e la Vallata del Santerno, in 36 ore cade la pioggia di sei mesi su un’area vastissima. Registrati picchi superiori a 600 millimetri in due giorni. L’intera Romagna e parte dell’Emilia. Esondano contemporaneamente 23 fiumi per un volume di 350 milioni di metri cubi. Le mareggiate creano un effetto tappo alle foci. Inizialmente gli sfollati sono più di 36mila, i danni stimati arrivano a 10 miliardi. Migliaia di frane e strade chiuse: l’alluvione devasta 91 Comuni. Muoiono diciassette persone, molti sono anziani che vivevano soli. Alcuni volevano salvare le proprie cose o gi animali. Queste voci sono la testimonianza della tragedia. Non sono mai state ascoltate pubblicamente. Ve le proponiamo per la prima volta nel nostro podcast.

-C’è una signora che grida aiuto dal balcone, hanno l’acqua proprio che gli arriva sul balcone… Qua l’acqua sta crescendo sempre di più…

- Mettetevi in sicurezza nei piani superiori

E ancora:

-112 emergenze…

- Senta noi stiamo avendo l’acqua in casa, vi prego veniteci a prendere.

Le voci sono concitate, spezzate. Ma mai sguaiate. Ricostruiscono il dramma e la tragedia di quei giorni, di quelle ore, di quei minuti. A volte minuti, a volte ore, a volte giorni di attesa prima degli interventi di salvataggio. Sono giorni infernali. Di attesa, perché è un’alluvione di portata inimmaginabile. Per tutti. Per le forze dell’ordine, per gli umani. Forse anche per il non umano. Attesa sui tetti, nelle terrazze, nelle case, a volte su giacigli improvvisati.

- Sì, emergenze. Prego!

- Buongiorno, io abito a Villanova di Ravenna e sono sommersa in acqua sia fuori che dentro.

- E’ da due giorni che chiamo, sono arrivato al tetto, al colmo del tetto ma qui non c’è nessuno che viene ad aiutarmi!

Altri nastri, questa volta da Sant’Agata sul Santerno.

- Al momento siamo al primo piano, ma al piano terra abbiamo i mobili che galleggiano…

- Quindi avete circa un metro d’acqua, dico bene?

- Ah, sì.

- Ascolti, allora signora io adesso le passo il 115...

E ora l’emergenza a Conselice:

- Ci siamo accorti che ci sono due buchi molto importanti, sta venendo giù un fiume di acqua e diciamo che ce l’ho molto vicino casa...Mandate magari la Protezione Civile per venire a vedere perché se rompe l’argine noi nel giro di mezz’ora siamo tutti annegati.

-Glielo dico già da adesso, se la casa fosse da evacuare hanno allestito il palazzetto dello sport a Conselice…

Infine un pugno nello stomaco da Faenza.

- Ho la mia compagna chiusa in casa, lei è salita al primo piano però… Mi ha mandato un video, a parte che l’acqua è entrata e sta entrando velocemente…

- È in tutta la zona che è entrata, ma è in pericolo di vita la sua compagna?

- Qua il fiume sta venendo fuori dagli argini...Chi devo chiamare? Non mi risponde nessuno...

Per fortuna, molti furono salvati.