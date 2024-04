Alluvione, filmati inediti e audio esclusivi: guarda il trailer di ‘Ho visto il finimondo’

Bologna, 30 aprile 2024 – Interviste esclusive a salvati e salvatori, immagini inedite di interventi di soccorso e rotture degli argini, audio mai ascoltati con le chiamate di emergenza di quelle notti di terrore: ecco le prime immagini di ‘Ho visto il finimondo’, il documentario sull’alluvione del maggio 2023 di Valerio Baroncini e Marco Santangelo prodotto da Qn - il Resto del Carlino con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna e realizzato con il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese. Per realizzare il documentario i cronisti del Carlino hanno seguito per un anno famiglie, forze dell’ordine e volontari e si sono avvalsi delle musiche originali di Marco ‘Reno’ Solferini. Potete trovare in questo trailer una piccola sintesi del lavoro.

Volti e storie, voci e ricordi che potrete ascoltare e vedere sui nostri siti e sulle piattaforme. Un modo per non dimenticare, certo. Ma anche per tenere alta l’attenzione su un disastro nazionale.

Il podcast uscirà per sei venerdì di fila a partire dal 3 maggio e lo potrete trovare, oltre che sul nostro sito su tutte le piattaforme, Spotify, Google e Apple podcast. Il documentario, della durata di un’ora, sarà disponibile sui nostri siti dal 17 maggio, ma ci sarà un’anteprima aperta ai lettori (con modalità di ingresso che nei prossimi giorni vi indicheremo) e alle istituzioni.

L’appuntamento è per il 16 maggio alle 18 a Bologna al rinnovato cinema Modernissimo: ci saranno poi altre proiezioni gratuite in Romagna in tutte le città toccate dall’alluvione, grazie al sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese. Si partirà da Ravenna il 22 maggio, poi Imola il 23, Faenza il 27, Forlì e Cesena da definire: per un anno abbiamo seguito famiglie e sopravvissuti, dalla piccola località bolognese di Selva Malvezzi fino all’Eremo di Montepaolo, nel forlivese strozzato dalle frane.