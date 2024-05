Il tour di ’Ho visto il finimondo’: a Faenza il docufilm sull’alluvione

Ravenna, 27 maggio 2024 – Dopo Bologna e Ravenna, oggi alle 21 ’Ho visto il finimondo’ arriva al Cinema Sarti di Faenza.

È la proiezione del docufilm, prodotto da QN - il Resto del Carlino, con il patrocinio della Regione e della Cineteca di Bologna e con il sostegno de la Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, è sold out da giorni.

Per questo sono attesi in sala solo coloro che si sono accreditati nell’apposita pagina online. Nel docufilm, della durata di 60 minuti, realizzato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, e Marco Santangelo, sono impresse le immagini dei giorni dell’alluvione, che cambiarono per sempre Faenza e la Romagna intera. Ci sono le immagini dei giorni più duri, le voci e i volti di chi all’improvviso si è ritrovato lì, catapultato dalla quotidianità alla catastrofe nel giro di pochi minuti. Le proiezioni del documentario continuano domani sera al Cinema Eliseo di Cesena e mercoledì 29 al Cinema Astoria di Forlì.

Anche queste ultime proiezioni, a causa della grande richiesta, son sold out, ma il consiglio è di tenere monitorata la pagina web www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo perché potrebbero liberarsi dei posti. Ogni venerdì uscirà anche una puntata del podcast sull’alluvione.