’Ho visto il finimondo’. Sala piena per il docufilm

Sala piena ieri sera al cinema Mariani per la proiezione del docufilm ’Ho visto il finimondo’, prodotto da Qn - Il Resto del Carlino con il sostegno de La Bcc ravennate, forlivese e imolese. In sala al cinema Mariani erano presenti i due autori Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, e Marco Santangelo, oltre al sindaco Michele de Pascale, al presidente de La Bcc Giuseppe Gambi e al prefetto Castrese De Rosa.

Sullo schermo le immagini del disastro di un anno fa e soprattutto le parole di chi ha vissuto in prima persona la tragedia. Tra le testimonianze ci sono quelle di diversi alluvionati che hanno vissuto per quasi un anno all’hotel Cavallino di Faenza, di chi si è ritrovato a fare i conti con le frane in collina, l’incontro tra l’anziano e il carabiniere che lo salvò in via Cimatti a Faenza (un episodio reso celebre da uno scatto del fotoreporter Stefano Tedioli, qui a destra) e il racconto di Giuliana Bordini, il cui marito Giovanni Sella è morto a 89 anni annegato nel suo letto, a Sant’Agata sul Santerno.

Il docufilm, con musiche dell’artista bolognese Reno al secolo Marco Solferini, sarà proiettato lunedì a Faenza al cinema Sarti, martedì a Cesena al cinema Eliseo e mercoledì a Forlì al cinema Astoria, sempre alle 21. Sono ancora disponibili posti a Forlì e anche Faenza. Per prenotare è necessario registrarsi sul sito https://speciale.quotidiano.net/ho-visto-il-finimondo/