"Mercato Coperto, non ci sono i soldi"

"Le campagne elettorali sono note per le promesse spesso difficili da realizzare – così interviene il consigliere comunale del gruppo Pd Francesco Colaiacovo – ma mai come nel caso della giunta Fabbri, si fanno passare le promesse come atti già approvati. Il 19 aprile a Porotto presso la polisportiva X Martiri il sindaco e l’assessora al patrimonio hanno detto che il Comune ha stanziato 150mila euro come cofinanziamento per la realizzazione di un campo da calcio a 11 in erba sintetica, ma in realtà nel piano delle opere 2024/26 tale intervento non esiste, cosa che essendo un intervento superiore ai 150 mila euro sarebbe obbligatorio ai sensi del nuovo codice degli appalti. E’ stato dato lo sfratto entro il mese di giugno senza garantire una sede alternativa all’associazione Amici di Kamituga, sulla base di imminenti lavori di ristrutturazione all’ex acquedotto di Porotto, quando in realtà nel piano delle opere le risorse in bilancio sono indicate per il 2025. Il progetto di recupero del Mercato Coperto prevede un costo di 8 milioni di euro ma nel piano delle opere non sono indicate le risorse se non la speranza di individuare un investitore privato, ciò nonostante leggiamo sul vostro quotidiano quanto vi hanno riportato, che i lavori entro il 2024 saranno affidati, in pratica abbiamo una struttura in completo stato di abbandono, con un progetto che viene narrato dalla giunta Fabbri senza che sia data la possibilità ai consiglieri comunali di poterne prendere visione".