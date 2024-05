Sagre e fiere in Emilia-Romagna: ecco gli appuntamenti di maggio

Bologna, 3 maggio 2024 - Il mese di maggio è un periodo dell'anno in cui la primavera entra nel vivo e ci si lascia del tutto alle spalle l'inverno trascorso, in cui fioriscono le rose e ci si avvicina gradualmente all'estate.

Una tra le migliori occasioni per immergersi in un'atmosfera primaverile consiste proprio nel recarsi ad una sagra o ad una fiera cittadina, preferibilmente in qualche piccola località di provincia magari circondati da tanto verde. Abbiamo raccolto per voi alcune tra le sagre e le fiere sparse per il territorio dell'Emilia-Romagna durante il mese di maggio, divise per provincia, con la speranza di un tempo favorevole.

Bologna

Un salto indietro nel tempo a Crevalcore, grazie all'appuntamento '4 passi nel Medioevo' in programma in uno stand coperto al parco dei Ronchi nel weekend di sabato 4 e domenica 5 maggio. Attività tipicamente medievali e un menù tematico vi aspettano per un appuntamento alternativo da trascorrere in compagnia. Restando nel comune di Crevalcore, precisamente nella frazione di Bevilacqua, va in scena 'Bevilacqua Gourmet' presso lo stand coperto del campo sportivo parrocchiale in via Riga 641. Pranzo e cena di qualità, per i quali è richiesta la prenotazione, sabato 18 e domenica 19 maggio.

Nel corso dei weekend del 10 e 11 maggio e del 17 e 18 maggio Decima, frazione di san Giovanni in Persiceto, si prepara a diventare una piccola colonia bavarese, con fiumi di birra e tanto cibo tipico della regione tedesca. Tutto questo avviene in occasione del 'Carnival Beer Fest', che nelle quattro giornate in questione garantisce una ricca offerta gastronomica e musicale, con varie esibizioni dal vivo. Il 12 maggio, a Mordano, troviamo invece la Magnalonga, una camminata di quasi 8 km con partenza alle ore 10.30 da piazza Dante Cassani. Lungo il percorso ci ferma per ben 5 tappe presso alcune osterie create per l'occasione, in cui sarà possibile pranzare accompagnati da musica dal vivo.

Modena

Dal 10 al 12 maggio, nel comune di Fiorano Modenese, sono attese tre imperdibili giornate all'insegna della cucina romana, grazie a preparatissimi street chef d'eccezione provenienti dalla capitale. Carbonara, cacio e pepe, coda alla vaccinara, supplì, carciofi alla giudia e molte altre pietanze da gustare, davanti a un'ottima birra e in compagna di musica dal vivo. L'appuntamento è in piazza Ciro Menotti a partire dalle ore 18 di venerdì 10 maggio.

Nel medesimo weekend, a Spilamberto, va in scena l'ottava edizione di 'Vignaioli Contrari', la rassegna con oltre 300 vini da degustare e pietanze del territorio in programma sabato 11 e domenica 12 maggio. L'ingresso è a pagamento, con i biglietti acquistabili direttamente sul sito internet dell'evento.

Reggio Emilia

Tre giorni di sapori e profumi a piazza della Vittoria, dal 10 al 12 maggio. 'Street Food Festival' vi aspetta con numerose e gustose specialità gastronomiche nazionali e internazionali, preparate da food truck selezionati, con tre serate ad ingresso gratuito. Non mancheranno all'appuntamento birra e musi

Parma

Sabato 18 maggio dalle 10 alle 21 e domenica 19 maggio dalle 10 alle 20, la suggestiva cornice della rocca Sanvitale di Sala Baganza (Pr) è teatro del 'festival della Malvasia'. Si tratta di un'ottima occasione per i presenti per andare alla scoperta di un vino particolarmente diffuso nel territorio parmense, con degustazioni, aperitivi, spettacoli, mostre e molto altro ancora. Il programma dell'evento, che si tiene anche in caso di maltempo, è scaricabile dal sito festivaldellamalvasia.it.

Altro bellissimo scenario è sicuramente quello di villa Pallavicino a Busseto, che sabato 4 maggio e domenica 5 maggio si prepara ad ospitare la versione primaverile di 'Ortocolto', evento ad ingresso gratuito dedicato al mondo del giardinaggio. Rarità botaniche, pregiati pezzi di artigianato a tema, alimenti tradizionali e veg e oggetti di vario tipo attendono gli appassionati del settore.

Ferrara

Due weekend all'insegna del cibo tipico di qualità. Prima dal 17 al 19 maggio, poi dal 24 al 26 maggio, la sala parrocchiale del comune di Casaglia, in via Giovanni Ranuzzi 101, si trasforma nella casa del 'Festa dàl balanzon e dì Pinzìn'. All'interno della sagra si possono gustare gli ottimi balanzoni (tortelloni ripieni di carne conditi con ragù e besciamella, ndr), a partire dalle 19.30 il venerdì e il sabato e dalle 12.30 la domenica.

Se siete travolti dalla voglia di arrosticini, dal 28 maggio al 2 giugno si tiene nel ferrarese una manifestazione che fa al caso vostro. Negli stand coperti allestiti ad hoc presso il campo sportivo di via Passionella a Codrea (Fe) ha luogo la ‘sagra dell'Arrosticino', per godersi a pieno alcune delle più note specialità abruzzesi. Ha inizio il 31 maggio ma prosegue a giugno, invece, la 'Festa dla salama da tai' a Guarda Ferrarese, nel quale sono inclusi un aperitivo di benvenuto, un piano bar e una mostra dedicata alla civiltà contadina.

Piacenza

Pancetta protagonista a Ponte dell'Olio (Pc), sulle prime alture della val Nure. Durante l'intera giornata di domenica 5 maggio degustazioni, mostre, laboratori e un'area ristorazione vi attendono per la 'festa della Pancetta', con ingresso in via Roma 1. In contemporanea ha luogo anche la 'festa di Primavera', una mostra con bancarelle di artigianato e oggetti di qualità in esposizione.

Per gli appassionati del settore enogastronomico, c'è un'iniziativa da segnare sul calendario in programma a Cadeo, nello scenario del suggestivo castello, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio. E' in arrivo la terza edizione di 'Vino in Corte', una due giorni di degustazioni di vini e prodotti gastronomici del territorio locale.

Forlì-Cesena

Il 12 e 19 maggio, il borgo di Cusercoli, frazione di Civitella di Romagna (Fc), torna ad essere animato dalla 'sagra del Prugnolo'. L'appuntamento è con le pietanze preparate con il fungo particolarmente diffuso nella zona, la cui raccolta è possibile approssimativamente da aprile a giugno.

Ci spostiamo poi verso la Riviera, con la 'sagra della Cantarella' a Gatteo Mare dal 3 al 5 e dal 10 al 12 maggio. La 'cantarèla' è un dolce semplice della tradizione romagnola, a base di acqua, farina, olio e zucchero. A fare da contorno ci sono spettacoli comici, concerti, momenti di intrattenimento per i più piccoli e degustazioni di pietanze tipiche.

Ravenna

Domenica 5 maggio, i mercatini di primavera riprendono vita a Villanova di Bagnacavallo con l'evento gratuito 'Raboj' in via della Chiesa. Il tema centrale della manifestazione è quello del riutilizzo e del recupero degli scarti: un tempo il termine 'raboj' indicava lo scarto della lavorazione delle erbe palustri.

A Castel Bolognese, dal 16 al 20 maggio, va in scena una delle sagre più antiche d'Italia. Si parla della ‘sagra di Pentecoste’, giunta alla 393esima edizione e le cui origini risalgono al XVII secolo. Il programma di quest'anno prevede degustazioni, mostre, spettacoli musicali, un gala di danza e attività ludiche quali una caccia al tesoro e una tombola dal ricco montepremi di 4.000 euro.

Rimini

La serata del 31 maggio consiste nella data inaugurale della 'sagra delle Ciliegie' di Pietracuta (Rn), in programma anche per le giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno. Inizio alle 18 con l'apertura degli stand gastronomici e spettacoli musicali dal vivo a partire dalle 22: prima è il turno di una tribute band di Vasco Rossi, poi quello di un dj set.

All'insegna del giardinaggio e dei fiori il weekend del 18 e 19 maggio a Santarcangelo, in via Cesare Battisti dalle 10 alle 18. Va in scena la ‘festa dei Balconi Fioriti’, un affascinante giardino all'aperto con espositori provenienti da tutta la regione, con bancarelle, punti ristoro, spettacoli, mostre e tanto altro ancora.