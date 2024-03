Street Food 2024, gli appuntamenti da non perdere da marzo a giugno in Emilia Romagna

Bologna, 14 marzo 2024 - Piatti tradizionali o "gourmet" serviti sul momento, birra fresca, musica dal vivo e tanta bella compagnia: questi e molti altri ancora sono gli ingredienti giusti per uno Street Food Festival di successo. L'arrivo della primavera porta con sè un grande numero di eventi all'aperto all'insegna del cibo di strada, in programma in diverse città dell'Emilia-Romagna a partire dal weekend del 16 e 17 marzo. Soltanto alcuni, per ora, hanno reso ufficiali date, orari e tutte le informazioni utili: ecco quali.

I Festival a Bologna

A Bologna, il primo weekend utile per trovare un festival a tema cibo da strada è quello che va da venerdì 22 fino a domenica 24 marzo. Nello storico e affascinante parco della Ca' Bura arriva Food Park Festival, organizzato da Feed n Food di Boom Eventi e pronto a deliziarvi con pietanze di diversi tipi, litri di birra Warsteiner, musica e intrattenimento per grandi e piccini. Il festival, con ingresso gratuito, inizia alle 17 nella giornata di venerdì 22 e a mezzogiorno sabato 23 e domenica 24 marzo.

La chiusura, per tutte e tre le sere, è annunciata alle 23:30.

Poco più avanti, dal 19 al 21 aprile, è il turno del Finger Food Festival, che torna nella stessa Tettoia Nervi di piazza Lucio Dalla esattamente dove è nato 9 anni fa. Eccellenze italiane e straniere del cibo e della birra vi attendono nella piazza coperta più celebre di Bologna, con l'accompagnamento musicale delle band dal vivo scelte appositamente da Estragon Club. La scaletta dei concerti attesi nelle tre serate è in aggiornamento sulla pagina Facebook dell'evento. L'evento apre le danze alle 19 di venerdì 19 e a mezzogiorno di sabato 20 e domenica 21 aprile, con chiusura programmata per mezzanotte nei primi due giorni e per le 23 nella serata finale. L'ingresso al festival è gratuito.

International Street Food a Ferrara

Promossa da Confartigianato con il patrocinio del Comune di Ferrara, International Street Food vi aspetta a Piazza Ariostea da venerdì 15 a domenica 17 marzo con una proposta allettante. Sono ben 35 gli artigiani del cibo attesi con i loro trucks e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Di questi, 4 rappresentano imprese del territorio ferrarese, con lo scopo di valorizzare la cucina locale. Non manca la birra artigianale di qualità grazie alla presenza di birrifici e microbirrifici italiani e stranieri, provenienti soprattutto da Germania e Repubblica Ceca. Le porte del festival aprono alle 18 nella giornata di venerdì 15, mentre sabato 16 e domenica 17 l'evento inizia a mezzogiorno. La chiusura è prevista invece a mezzanotte per tutte e tre le serate.

Street Food Festival a Ravenna

Da venerdì 22 a domenica 24 marzo arriva la prima edizione di Teodorico Street Food, a cura dell'associazione senza scopo di lucro EuroEventi Food. La cornice è quella di parco Teodorico e la proposta culinaria è di alto livello, con le pietanze preparate sul momento dai food trucks italiani e stranieri presenti. Non mancano gli altri ingredienti come la birra, le attrazioni per i più piccoli e la musica dal vivo. Si parte venerdì 22 marzo con un tributo agli anni '80, per proseguire il giorno dopo con un omaggio a Vasco Rossi. L'appuntamento finale di domenica è indirizzato ai più piccoli, con uno spettacolo dedicato alle sigle dei cartoni animati. L'evento ha inizio alle ore 17 di venerdì 22 febbraio e prevede ingresso libero con entrata in via Pomposa 58.

La città romagnola si appresta ad ospitare un festival dedicato al cibo di strada anche durante il mese di maggio. Dal 1° al 5 maggio, i Giardini Pubblici di Ravenna tornano ad accogliere Truck n'Food con i suoi coloratissimi trucks, le pietanze provenienti da tutta Italia e dall'estero, la birra artigianale e la musica dal vivo. L'ingresso al festival, organizzato da SGP Grandi Eventi, è situato in viale Santi Baldini. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'indirizzo mail trucknfood@carpi.net.

International Street Food a Russi (RA)

Oltre a Ravenna, anche un altra cittadina della provincia ospita nelle prossime settimane un importante evento di street food. Da venerdì 15 a domenica 17 marzo, piazza Domenico Antonio Farini di Russi (RA) si trasforma nella casa dell'International Street Food Festival e di tutti i suoi coloratissimi trucks. Tanto cibo, una birreria, un'enoteca, attrazioni per bimbi e spettacoli dal vivo per un weekend da leccarsi i baffi. Street Food a Russi ha inizio alle 18 nella giornata di venerdì 15 e la mattina alle 11 di sabato 16 e domenica 17, con chiusura prevista tutte le sere a mezzanotte (00.30 nella serata finale). Il programma delle esibizioni live ha inizio venerdì 15 marzo alle 21 con la Vasco Rossi tribute band "Bellaprika", per poi proseguire sabato 16 la tribute band dei Negrita "Desert club" e concludersi domenica 17 con lo spettacolo di Billo Circus. L'evento prevede ingresso gratuito.

Modena Street Festival

Lo street food fa tappa anche a Modena, dal 21 al 23 giugno 2024. Parco Novi Sad, in viale Monte Kosica, si appresta a celebrare l'inizio dell'estate con il Modena Street Festival che torna dopo le ultime fortunate edizioni. Una ricca proposta di cucine itineranti per riscoprire una nuova dimensione del cibo da strada. Cibo di vario tipo, italiano ma anche greco, messicano, americano e tanto altro, vi aspetta in compagnia di una birra artigianale fresca da gustare all'aria aperta. L'ingresso al Festival è gratuito per tutte e tre le giornate.