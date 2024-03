International street food, gli artigiani del cibo di strada pronti a deliziare Ferrara

Ferrara, 12 marzo 2024 – Una tre giorni con la prima volta degli artigiani del cibo di strada. Parliamo dell’International street food, che si terrà da venerdì a domenica in Piazza Ariostea, iniziativa promossa da Confartigianato e con il patrocinio del Comune.

L’evento sarà in contemporanea con altre città italiane, in piazza Ariostea ci saranno 35 artigiani del cibo di strada da diversi parti d’Italia (comprese le nostre eccellenze) e dall’estero. Programma e dettagli sono stati presentati dall’assessore Matteo Fornasini, con Paolo Cirelli e Graziano Gallerani (segretario e presidente di Confartigianato) e Alfredo Orofino di Airs.

Quest’ultimo ha ricordato come "a Ferrara abbiamo trovato un’amministrazione disponibile, che ci ha concesso una delle piazze più belle. Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze culinarie locali. Infatti, fra i circa 35 stand, ce ne saranno quattro di imprese ferraresi".

Presentazione dell'iniziativa "International Street Food - Chef su Strada"

Un appuntamento di grande originalità grazie alle cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. In Piazza Ariostea i visitatori potranno conoscere e gustare tutto questo venerdì dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 12 alle 24.

Si tratta della prima volta in cui l’iniziativa sbarca nella città estense. In questa tappa sarà possibile gustare diverse specialità: arrosticini, cucina argentina, bombette pugliesi, gnocco fritto, paella, cucina della Grecia, del Brasile e del Messico.

Saranno presenti anche birrifici artigianali italiani ed europei come quelli della Germania e di Praga, oltre a quelli internazionali.

"Questo tipo di manifestazioni in cui l’amministrazione crede profondamente – così l’assessore Matteo Fornasini – rappresenta un volano fondamentale per la nostra città, anche perché ne valorizzano le tipicità. Data la nostra vicinanza al mondo produttivo, non potevamo sottrarci dall’appoggiare questa kermesse che darà linfa alla città e contribuirà a sostenere un settore per noi fondamentale".

Particolarmente soddisfatti i vertici di Confartigianato, Graziano Gallerani (presidente provinciale) e Paolo Cirelli (segretario). "La produzione alimentare, è artigianato – scandiscono a chiare lettere –. Il messaggio che questa rassegna lancia è molto chiaro: valorizzare le nostre eccellenze e portare il nome di Ferrara, attraverso i suoi prodotti tipici, in giro per 150 piazze italiane. Peraltro, piazza Ariostea, rappresenta una cornice particolarmente prestigiosa in cui portare, per la prima volta, International street food".