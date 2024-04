Luna Park per disabili: una giornata speciale durante la Fiera di San Giorgio 2024. Ecco quando e come funziona

Ferrara, 8 aprile 2024 - Una festa del patrono all'insegna del divertimento e dell'inclusione. Si avvicina il giorno di San Giorgio (23 aprile, ndr), santo protettore di Ferrara, e per l'occasione la città si appresta ad organizzare eventi dedicati. Uno di questi è il Luna Park, allestito in viale Alfonso I d'Este dagli esercenti dell'associazione Spettacolo Viaggiante e arrivato alla sua terza edizione. Per quest'anno, il luna park mette a disposizione, nella mattinata di venerdì 12 aprile dalle 10.30 alle 13, le attrazioni della fiera anche alle persone con disabilità.

L'evento

Nell'ambito della fiera di San Giorgio, che nelle prossime settimane si appresta a riempire le vie del centro di Ferrara, torna per la terza edizione il Luna Park, con attrazioni gratuite e da quest'anno aperte anche alle persone con disabilità. Il ritrovo è in programma alle 10.30 davanti all’ingresso della giostra ‘Brucomela’. Gli organizzatori raccomandano un accompagnamento da parte di un CareGiver familiare/operatore per tutti i partecipanti non autosufficienti. Bisogna prestare grande attenzione, inoltre, a ridurre le fonti luminose e rumorose e rendere sempre accessibili i servizi igienici.

Sono previsti, invece, prezzi convenzionati per cibo e bevande e per partecipare ai giochi a premio. Nel corso della manifestazione, il bar Paradiso offre una merenda a tutti presenti.

L'evento è a cura dell'associazione Spettacolo Viaggiante, in collaborazione con il comune di Ferrara e l'Autorità Garante delle Persone con Disabilità, contattabile per informazioni all'indirizzo mail disabilita@comune.fe.it.

"Saranno ore all'insegna dell'inclusione"

"Stiamo ricevendo già numerose adesioni - dichiarano soddisfatti Davide Conti e Carlos Diana dell'Autorità garante delle persone con disabilità -, tanto più che il successo della manifestazione ha fatto sì che abbia iniziato a svolgersi anche in altri comuni della provincia di Ferrara. Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni aderenti agli esercenti dello Spettacolo Viaggiante della Fiera di San Giorgio, per la sensibilità dimostrata, disponibilità e competenza nell'organizzazione. Per quanto riguarda il Comune di Ferrara, ringraziamo l'assessore Angela Travagli per l'appoggio e il sostegno alla manifestazione".

"Visto la continua crescita che coinvolge sempre più associazioni e partecipanti - commenta Luca Cutter dell'associazione Spettacolo Viaggiante -, siamo felici che questa giornata sia oramai diventata una consuetudine, è un dovere per gli operatori delle attrazioni visto che lo stato tramite una legge 337/1968 riconosce la funzione sociale a queste attività. In questi giorni di primavera è veramente bello passeggiare tra tanti ragazzi e famiglie al luna park di San Giorgio e lo sarà ancora di più offrendo un sorriso alle persone più fragili sulle nostre attrazioni. Come lo scorso anno saranno ore all'insegna dell'inclusione, tutte le nostre attrazioni saranno disponibili compresi i giochi a premio, dove tutti i partecipanti potranno ricevere un piccolo omaggio. Siamo veramente grati a chi passerà la mattinata di venerdì con noi, un grazie anche all'autorità Garante delle persone con disabilità al Comune di Ferrara, all'assessore Travagli, alla titolare del Paradiso Verde per la collaborazione. Nel augurare buon divertimento a tutti ricordo che il tradizionale Luna Park di S.Giorgio rimarrà aperto fino al 1° maggio prossimo".

"E' un gesto di inclusione e solidarietà che si consolida - conclude l'assessore Angela Travagli -, quello compiuto dagli operatori dello spettacolo viaggiante, in collaborazione con il Garante per le persone con disabilità, nell'aprire il Luna Park rendendolo accessibile per un giorno. Questa iniziativa dimostra che con un po' di impegno e sensibilità, è possibile superare le barriere e creare spazi di divertimento e socializzazione per tutti. Ringrazio lo Spettacolo Viaggiante, sempre attento e disponibile a regalare un po' di spensieratezza e felicità a persone con fragilità, i gestori dell'attività produttiva del bar l'Isola Verde e il Garante per le persone con disabilità per la sensibilità e l'organizzazione del momento ludico - inclusivo. Un bell'esempio di sinergia tra attività produttive e associazioni".