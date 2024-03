In calendario trecento iniziative. Mostre, grande musica e teatro. Da Annalisa al Furioso di Vivaldi. E in centro sfilano le auto americane

Il calendario degli eventi del 2024 in città contà già 300 eventi, contro i 150 dell’anno scorso. E il già lungo elenco potrebbe ancora salire, con nuove e importanti integrazioni. Il calendario delle iniziative è stato al centro di uno specifico orientamento di giunta, che ha ottenuto parere favorevole. "Ferrara è diventata il centro propulsivo di una ricchissima serie di iniziative e rassegne, con eventi differenziati per tutte le generazioni e per tutti i gusti" afferma il sindaco Alan Fabbri. "Sono 276 gli eventi finora in programma, di cui 46 di specifico carattere culturale e turistico, che consolidano la programmazione 2024" aggiunge l’assessore Matteo Fornasini. "Tante sono le novità nel settore cultura che caratterizzeranno il 2024. La prossima settimana (sabato prossimo alle 11 in sala Estense) presenteremo alla città tutto quello che c’è da sapere sul nuovo spazio Antonioni" chiude l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

Le novità. In agenda per San Patrizio, quest’anno, c’è Irlanda in festa a Ferrara. L’evento con concerti gratuiti tutte le sere sarà organizzato dal 14 al 17 marzo in piazza Castello. Cresce l’attesa per l’arrivo, per la prima volta a Ferrara, delle opere di Escher dal 23 marzo a Palazzo dei Diamanti. Il 21 aprile in piazza Castello ci sarà la prima edizione di Ferrara Day the legend of American cars, evento dedicato alle auto americane. Ferrara ospiterà per la prima volta le finali per il nord Italia di Sanremo Rock & Trend Festival, il 31 agosto e primo settembre in piazza Castello.

Le conferme. Confermati sono il Palio, il 25 maggio nella suggestiva piazza Ariostea con le corse per il secondo anno di fila in notturna, gli antichi giochi delle bandiere estensi (11-12 maggio) e il magnifico corteo del 18 maggio. Quest’anno il ricco programma verrà anticipato dal Torneo del Fante, il 20 aprile in piazza Municipale, che vedrà le 8 contrade battersi in una disfida cavalleresca. In programma è anche l’attesissimo e affascinante appuntamento con il videomapping, che quest’anno sarà nel cuore della città patrimonio Unesco.

Sport. Tra gli eventi sportivi sono in programma la nona edizione de La Furiosa ciclostorica (oggi), Valli e Nebbie dal 5 al 7 aprile, la Bike Night e la Mille Miglia il 15 giugno, e la 5.30 il 21 giugno. Allo stadio Paolo Mazza ci sarà il 26 marzo la gara di qualificazione al campionato europeo Under 21 Italia-Turchia e il campionato del mondo per club di Karate, sabato 11 e domenica 12 maggio al palasport di Ferrara. Torna la Vulandra al parco Bassani e il torneo giovanile europeo di pallacanestro al Palasport, entrambi in aprile.

Liberazione. Ferrara e il suo territorio si preparano ad accogliere la Colonna della Libertà, in transito dal 27 al 28 aprile, nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della liberazione d’Italia.

Concerti. Grande conferma dell’estate è il Ferrara Summer Festival con i grandi nomi della musica italiana e non (da Annalisa a Tommaso Paradiso). Confermato anche il Ferrara Buskers Festival, dal 21 al 25 agosto in Corso Ercole I d’Este. La 28esima edizione di Ferrara sotto le stelle sarà a giugno con più date nel cortile del Castello.

Mostre e musei. Oltre a Escher, in partenza dal 23 marzo al 21 luglio, a palazzo dei Diamanti dal 12 ottobre è in programma la mostra Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’.

Teatro. Si arricchiscono anche gli eventi teatrali, con una fitta programmazione. Il 5 e 7 aprile al teatro Comunale c’è l’Orlando Furioso di Vivaldi; dal 12 al 14 aprile ‘La Buona Novella’ con Neri Marcorè; il 24 aprile per la prima volta in Italia verrà portato a teatro Ecce Cor Meum di Paul McCartney. Seguirà il 26, 27 e 28 aprile ‘La mia vita raccontata male’ di e con Claudio Bisio.