La città si è tinta di rosa. Dai bignè alle altalene

CENTO

La città è vestita di rosa e sta aspettando il Giro con vetrine a tema, bignè in tinta, torte con i ciclisti, piatti speciali nei ristoranti, cimeli in mostra, le altalene realizzate dai bambini e appese lungo le vie, con una piazza ornata anche di verde. Sono diverse anche le iniziative messe in campo per oggi e domani. Oggi alle 18.30 in Sala Zarri ci sarà Learco Guerra Jr con il suo libro ‘Era mio nonno’ portando con sé anche la prima storica maglia rosa datata 1931. Alle 21 al Don Zucchini ci sarà lo spettacolo teatrale ‘Morena di corsa: volate, cadute, sogni di Morena Tartagni’. Domani, invece, alle 11 il ritrovo per ‘il Giro d’Italia in bicicletta’ è alla stazione di San Pietro in Casale per fare in bici gli ultimi km del Giro e arrivare al parcheggio bici di Cento. Per aiutare a schivare il traffico, è stato infatti allestito per tutti, un parcheggio bici gratuito in Corso Guercino lato Rocca, con ristoro della Proloco: chi parcheggerà avrà un ticket valido come buono sconto del 10% nelle attività aderenti. Fino alle 20 e l’indomani, in Corso Guercino vi sarà anche un mercato straordinario con artigianato, stand istituzionali, gastronomia. La città, famosa per il Cento Carnevale d’Europa, darà sfoggio anche dell’arte della cartapesta con diverse maschere posizionate, tra le quali la nota testa di Marco Pantani creata dal Risveglio che per l’occasione ha realizzato anche delle piccole riproduzioni come gadget il cui ricavato delle offerte libere andrà in beneficenza. Dalle 15 al Caffè Chamarell, dopo la linea d’arrivo, Giro d’Italia party con djset. La sera, in Gipsoteca, dalle 20 alle 23 ci sarà ‘il Giro dei giochi’, con giochi da tavolo a tema biciclette. Dove parcheggiare: Polo Scolastico ISIT, Penzale, Bennet, area Stadio, area via Giovannina, 10 stalli per disabili all’ex macello e in via Fava.

l.g.