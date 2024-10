Romeo, la Sella è pronta ad affondare il colpo per il play

Reduce da sei sconfitte consecutive, la Sella Cento sonda il mercato per cercare di aumentare le qualità di un roster che fino ad ora ha messo in mostra tutte le sue pecche. Non è un mistero che il management biancorosso stia seguendo da vicino la pista che porta ad un play, visto che il giovane Tanfoglio non ha convinto abbastanza e il solo Berdini fatica a sobbarcarsi l’attacco centese in cabina di regia. Da diversi giorni vi parliamo di Gabriele Romeo (nella foto), playmaker classe 1997, 180 centimetri per 80 chili di peso, l’indiziato numero uno per aggiungere un tassello di qualità nello spot di ‘1’.

Dopo i sondaggi delle ultime ore, Cento sembra intenzionata ad affondare il colpo, e non è escluso che un’accelerata possa arrivare già da qui a domenica, con l’intenzione di schierare il giocatore nella fondamentale gara casalinga contro Brindisi (in cui sarà assente Delfino).

Difficile ma non impossibile, vero è che Romeo arriva da un periodo di inattività, e nel caso in cui dovesse essere tesserato per la sfida contro i pugliesi, non ci si potrebbe aspettare da lui granché. La Sella si sta guardando attorno anche nel mercato dei lunghi, perché dietro a Benvenuti sostanzialmente non c’è un’alternativa, a parte Tamani che però non pare essere all’altezza di una serie A2. Ecco allora che il digì Nicolai e coach Di Paolantonio si sono mossi per Luca Campani, esperto centro del 1990 visto nel recente passato anche a Ferrara, e reduce dall’ultima esperienza della scorsa stagione a Cividale, nella quale ha raccolto appena 15 presenze. Giocatore che negli ultimi anni ha avuto spesso a che fare con problemi fisici, Cento ha sondato il terreno ma al momento la pista rimane abbastanza fredda, considerati gli interrogativi sullo stato di forma del ragazzo. Di certo, però, la Sella proverà ad intervenire per rafforzare un organico che fin qui ha lasciato parecchio a desiderare.

Jacopo Cavallini