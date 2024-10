Impiegando, così si trova occupazione

Nei giorni scorsi si è svolta la prima edizione di ‘Impiegando’, recruiting day organizzato da Istituto Cappellari in collaborazione con Infomedia Srl, il Bollettino del Lavoro e l’Agenzia per il Lavoro My Eap. L’evento, patrocinato dal Comune di Ferrara e organizzato nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica, si è posto l’obiettivo di favorire l’incontro tra coloro che cercano occupazione nel settore amministrativo-segretariale e i responsabili di imprese e studi di professionisti del territorio.

Per gli oltre 120 partecipanti, la prima edizione del Recruiting Day è stata anche un’importante occasione di arricchimento personale, di orientamento al lavoro e di dialogo sulle evoluzioni del ruolo impiegatizio. Questo è stato possibile grazie alla partecipazione e agli interventi di aziende (Delphi International,

Naturhouse, Saf Batterie, Locauto), studi professionali (Studio Conti, Afarc, Studio Giuriatti, aEmilia Worknet), associazioni di categoria (Confesercenti Ferrara) e relatori di settore, tra cui Giuseppe Marzo, professore associato alla Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara. Attraverso i colloqui individuali con le aziende e l’Agenzia per il lavoro My Eap, i candidati hanno potuto valorizzare i propri talenti e acquisire utili indicazioni per il loro percorso professionale. All’evento hanno partecipato, inoltre, le classi quinte dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi che hanno approfondito le proprie conoscenze sui percorsi formativi post-diploma, sulle modalità di approccio

a un colloquio di selezione e sui canali da utilizzare per la ricerca del lavoro. "Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a rendere Impiegando 2024 un successo – ha dichiarato Andrea Cappellari, direttore di Istituto Cappellari –. Il nostro impegno verso la crescita delle persone è ciò che ci motiva a progettare iniziative come questa".