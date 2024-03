‘SpencerHill Festival’ a Ferrara, il programma: Dune Buggy, luna park ed eventi gratis nelle piazze

Ferrara, 30 marzo 2024 – Raduno Dune Buggy, gara a cavallo e luna park. Svelati alcuni degli eventi che si terranno nell’ambito dello SpencerHill Festival, che si terrà dal 5 all’8 giugno 2025 a Ferrara. Un appuntamento presentato martedì scorso sala stampa della Camera dei Deputati, alla presenza del sindaco di Ferrara Alan Fabbri e delle figlie di Bud Spencer. Nella mattinata di ieri, nella residenza municipale, invece, sono stati illustrati i dettagli, presenti l’assessore al turismo Matteo Fornasini, il presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti e dal direttore artistico del festival Matteo Luschi.

Matteo Fornasini, Matteo Luschi e Andrea Moretti in conferenza stampa

La prima novità annunciata è che la manifestazione a Ferrara sarà per la prima volta gratuita, diffusa in più parti della città, con piazza Trento e Trieste centrale a molti eventi. "Lo SpencerHill Festival-ha spiegato l’assessore Matteo Fornasini-oltre a richiamare un pubblico di fan provenienti da tutto il mondo, dà la possibilità alla nostra città di farsi conoscere sul territorio tedesco e non solo. Per oltre un anno, a Berlino, ci sarà infatti una vetrina dedicata alla nostra città, che promuoverà a livello internazionale il nostro territorio".

Il direttore artistico del festival Matteo Luschi, ha dato alcune anticipazioni sugli eventi correlati allo ‘SpencerHill’, che avrà come ‘patron’ l’85enne Terence Hill "Lui è sempre invitato" ha precisato Luschi. Nel dettaglio in Piazza Trento e Trieste previsti palchi, maxi schermi cinematografici ed attrazioni in numerosi altri luoghi del centro città. I film dei due popolari attori saranno proiettati nei luoghi più suggestivi. "Unire questa passione alla creazione di un importante indotto per Ferrara rientra tra i nostri obiettivi, per questo ritengo questa manifestazione una grandissima opportunità", ha aggiunto il presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti.

Si terrà anche l’originale raduno internazionale di Dune Buggy e molte altre auto d’epoca americane che hanno contraddistinto numerosissimi film del duo. Una novità del programma è la gara a cavallo ‘Hector Games’ in Piazza Ariostea. Ispirata al film con Bud Spencer, ‘Il soldato di ventura’, la gara sarà pensata come una vera rievocazione di una giostra medievale a cavallo o con un asino alla quale chiunque potrà partecipare. L’obiettivo è quello di colpire con una lancia una statua di legno di Bud Spencer.

Un’altra zona della città coinvolta dal festival SpencerHill sarà la Nuova Darsena, dove verrà riprodotto il luna park iconico del cult movie ‘altrimenti ci arrabbiamo’. L’area ospiterà bancarelle di cibo e bevande, giostre degli anni ‘70 e ‘80 e un piccolo battello a vapore. A margine della presentazione il sindaco Alan Fabbri ha spiegato come: "La manifestazione è un tributo al loro percorso artistico e culturale e al contempo è un evento popolare, per la prima volta gratuito, quindi accessibile a tutti, che intercetta un pubblico prevalentemente dall’estero. Sarà una manifestazione diffusa in più parti della città che, oltre a creare indotto e offrire divertimenti e spettacoli, si arricchirà con mostre, iniziative ed eventi collaterali".