Festival Bud Spencer e Terence Hill, la nuova edizione sarà a Ferrara: ecco quando

Ferrara, 26 marzo 2024 – Un vero e proprio omaggio a Bud Spencer e Terence Hill. Lo 'SpencerHill Festival’ si terrà a Ferrara dal 5 all’8 giugno 2025: un evento che potrebbe portare anche più di 100mila persone.

L’evento, nato in Germania come una semplice maratona dei film della coppia, è poi cresciuto fino a diventare un festival: l’anno scorso si è tenuto a Gubbio per un’edizione, quella del 2023, che ha avuto molto successo.

Nello specifico, quello di Ferrara sarà un festival "diffuso e per la prima volta gratuito, con eventi in vari luoghi della città, come proiezioni di film, concerti, esposizioni, incontri con gli ospiti, raduni di auto americane d'epoca e dune buggy". Anche se manca ancora più di un anno, l'iniziativa è stata annunciata già oggi in una conferenza stampa alla Camera dei deputati, a cui hanno partecipato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il direttore artistico Matteo Luschi e le figlie di Bud Spencer Cristiana e Diamante Pedersoli. Come già nel 2023, anche l'anno prossimo il patron dell'evento sarà Terence Hill, protagonista assieme a Spencer di film cult come 'Lo chiamavano Trinità...' e '...Altrimenti ci arrabbiamo!'.

Un festival per Bud Spencer e Terence Hill. Alla conferenza stampa il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il direttore artistico Matteo Luschi e le figlie di Bud Spencer Cristiana e Diamante Pedersoli

Le novità: lunapark e gara a cavallo

Proprio alla pellicola '...Altrimenti ci arrabbiamo!' sarà dedicata una delle novità dell'edizione ferrarese del Festival: il luna park del film che verrà ricreato lungo le sponde della Nuova Darsena.

Altra novità sarà la gara a cavallo 'Hector Games' in piazza Ariostea, ispirata al film con Bud Spencer 'Il soldato di ventura' e pensata come "una vera rievocazione di una giostra medievale a cavallo o con un asino, con l'obiettivo di colpire con una lancia una statua di legno di Bud in modo che si trasformi come nel film".

“Un evento da memoria collettiva”

Presentando il Festival, Fabbri non ha nascosto la propria soddisfazione per essere riuscito a portare a Ferrara "una manifestazione che è un tributo al percorso artistico e culturale di Bud Spencer e Terence Hill e, al contempo, un evento popolare" dedicato a due personaggi "con cui si è creato un legame quasi familiare a livello di memoria collettiva". Memoria collettiva, aggiunge il sindaco, che "attraverso i film diventa memoria personale, perché ognuno di noi ricorda dove e con chi ha visto questo o quel film della coppia".

Le figlie di Bud Spencer hanno sottolineato, con una certa emozione, che "è incredibile che dopo tanti anni ci sia questa voglia continua di commemorare nostro padre e di ringraziare lui e Terence". Un affetto che non si esaurisce negli eventi pubblici dedicati alla coppia, ma che si manifesta anche in altri modi. Ad esempio, Diamante Pedersoli ha ricordato che, poco dopo la scomparsa di suo padre, "nostra madre ricevette la lettera di un fan, in cui c'era scritto: 'Bud hai preso a cazzotti la tristezza': questa – ha concluso – è una frase che riassume un po' il senso di questo festival".