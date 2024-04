A Ferrara la quarta edizione di “Calici di Primavera”: ecco quando e il programma

Ferrara, 3 aprile 2024 - A Ferrara, in piazza Trento Trieste, torna il grande evento dedicato al buon vino e al cibo di qualità. "Calici di Primavera" torna, in occasione della quarta edizione, con tre giorni di degustazioni enogastronomiche e la presenza di cantine italiane e francesi. La rassegna è in programma venerdì 12 aprile dalle 19 a mezzanotte, sabato 13 aprile dalle 18 alle 24 e domenica 14 aprile dalle 17 alle 22.

Info e prezzi dell'evento

La quarta edizione di "Calici di Primavera", in programma nelle serate del 12, 13 e 14 aprile nella suggestiva piazza Trento Trieste di Ferrara, è resa possibile grazie al sostegno di Onav-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e dell'Assessorato Fiere e Mercati del comune di Ferrara. Il tutto avviene all'interno di un colorato villaggio dedicato al vino e alla musica di accompagnamento, allestito in pieno centro storico.

Il prezzo del biglietto per accedere all'evento è di 15 euro, che scende a 12 euro in caso di acquisto della prevendita online sul sito feshioneventi.it. Comprare online il biglietto implica anche la possibilità di ottenere un porta calice con un bicchiere al suo interno e 10 Fiori d'Oro con cui potere scegliere i giusti abbinamenti tra vini e piatti proposti.

Per soddisfare le proprie curiosità e conoscere l'elenco delle aziende vinicole e gastronomiche coinvolte, è possibile consultare il sito web dell'evento. Per ottenere ulteriori informazioni, invece, contattare l'indirizzo mail direzione@feshioneventi.it o il numero telefonico 3495878324.

Programma degli spettacoli

Nei primi due giorni della rassegna sono previsti anche spettacoli musicali dal vivo: