Terremoto, la cattedrale e il museo di Ferrara riaprono sabato 23 marzo: le iniziative in programma

Ferrara, 22 marzo 2024 - La città di Ferrara può tornare a godersi il proprio edificio simbolo. In vista della riapertura della cattedrale - in programma sabato 23 marzo con la processione delle Palme e la conseguente santa messa delle 17:30 - la città estense propone, con l'aiuto dell'associazione turistica InFerrara, un primo ciclo di visite guidate alla scoperta di un luogo dalla grande importanza storica.

Le iniziative

Sabato 23 marzo riapre al pubblico il duomo di Ferrara, dopo quasi un decennio di lavori. Per la circostanza, il comune estense si impegna a rivalorizzare questo luogo storico, danneggiato dal sisma del 2012, organizzando una serie di visite guidate a tema.

Per sabato 30 marzo e sabato 27 aprile, in entrambi i casi a partire dalle ore 11, è in programma una visita agli ambienti interni ed esterni della cattedrale. L'appuntamento prevede anche un tour del centro storico, attraverso le vie medievali e il ghetto ebraico. Il costo della visita, dalla durata di circa due ore, è di 12 euro per i maggiorenni e di 8 euro per bambini e ragazzi dall'età compresa tra i 10 e i 17 anni. Fino ai 9 anni, invece, la partecipazione è gratuita.

Una seconda iniziativa concede, invece, la possibilità di visitare insieme la cattedrale e il suo museo. Sono attese tre date con visita combinata: sabato 30 marzo, lunedì 1° aprile e martedì 23 aprile alle 15.30. Il tour in questione prevede un costo di 10 euro a persona e di 7 euro per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni, mentre la partecipazione fino ai 6 anni è gratuita. Nella tariffa non è incluso, tuttavia, il costo del biglietto di ingresso per il museo, acquistabile direttamente nella biglietteria sul posto.

Come prenotare

Per aderire alle due iniziative, organizzate dal comune con l'aiuto dell'associazione turistica territoriale InFerrara, è necessaria la prenotazione tramite la sezione booking del sito di InFerrara.it, per pagamento online, o presso l'Ufficio informazioni turistiche del Castello Estense contattabile al numero telefonico 0532-419190. All'interno del sito è possibile anche ricevere aggiornamenti su nuove date di apertura della cattedrale o nuove iniziative.