La pizza più buona a Bologna e in Emilia Romagna: l’ultima classifica

Bologna, 26 febbraio 2024 – Idee su dove mangiare la pizza più buona dell’Emilia Romagna? La nuova guida di Identità Golose alle Pizzerie e Cocktail Bar d’autore vi viene incontro, premiando le migliori pizzerie della regione, che emergono per la loro capacità di innovare.

Dalla tradizione alla creatività, da quella napoletana a quella fritta, dall’impasto con lievito madre fino a quello integrale. Ce n’è per tutti i gusti: chi si fa apprezzare per gli ingredienti, chi per i topping e per la cottura della pizza.

Presenti nella classifica vecchie glorie e new entry: sugli scudi Forno Brisa, il celebre panificio di Bologna apprezzato per le teglie alla romana ma anche per vini, dolci e cioccolato, Berberè (il cui impasto viene definito “magico” e O’ Fiore mio, che propone una doppia scelta tra stile napoletano e gourmet. Vediamo nel dettaglio tutte le pizzerie citate dalla guida di Identità Golose in Emilia Romagna.

Bologna

Nel capoluogo emiliano la fa da padrone il Forno Brisa, con ben 5 punti vendita distribuiti vicini al centro (Laura Bassi, Castiglione, Galliera, Lab e San Felice). Premiata anche Ranzani 13, consigliato per le loro pizze dagli impasti di farine selezionate, miscelate in base alla stagione e con trentasei ore di maturazione.

Berberè è presente invece con i locali in via Petroni, Porta Saragozza e a Castel Maggiore. Poi c’è Da Zero, O’ Fiore mio, Mollica (a Pontecchio Marconi) e Irina (Valsamoggia). Apprezzamenti anche per Storie Dipinte, a San Lazzaro.

Emilia

A Modena troviamo Berberè, La Bufala (a Maranello) e la Vecchia Scuola (Montese). Reggio Emilia è rappresentata da Piccola Piedigrotta in piazza XXV Aprile.

A Piacenza, invece, premiate quattro pizzerie: Marty’s Gourmet, Chiere, Lolly’s in città e 081 a Castel San Giovanni.

Romagna

Le migliori pizzerie di Ravenna e provincia secondo la guida sono O’Fiore mio (Faenza) e Da Mario 1927 (a Riolo Terme). A Forlì citata La Marì pizzeria in centro, mentre a Rimini Berberè e Il Cortile in centro.