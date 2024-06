In mezzo scorre il fiume 2024, tra musica, arte e natura: ecco quando

Bologna, 18 giugno 2024 – Uno splendido connubio tra musica, arte e natura che lega diversi luoghi della pianura e dell’Appennino tosco-romagnolo. Questo il significato della rassegna ‘In Mezzo scorre il Fiume’, un festival a cura di Luisa Cottifogli giunto alla 5a edizione e che rientra nel cartellone di eventi di ‘Bologna Estate 2024’. Si parla di circa 80 artisti, divisi in 24 appuntamenti che si svolgono in 12 comuni differenti. L’evento è ad ingresso gratuito, prende il via nel weekend del 29 e 30 giugno e prosegue con i vari appuntamenti fino al 1° settembre.

Il Festival

La quinta edizione di ‘In Mezzo scorre il fiume’ ha inizio il fine settimana di sabato 29 e domenica 30, con due giornate ricche di appuntamenti. E’ in programma per sabato, infatti, “Una sera sui Calanchi”, il concerto delle cornamuse celtiche di Marco Tadolini e Matteo Rimini, con la collaborazione di Oni Wytars e Bevano Est, a Casalfiumanese.

La sera successiva è previsto un doppio appuntamento a Vicchio in Belvedere, nel territorio del comune di Castel del Rio: alla visita escursionistica al vecchio mulino guidata da Corrado Arienti farà seguito il concerto campestre del violinista bolognese Enrico Guerzoni, già collaboratore artistico di Renato Zero, Franco Battiato, Bobby Mc Ferrin, Lucio Dalla e Vinicio Capossela.

Sarà solo il primo degli eventi musicali del festival, il 6 luglio ci sarà la voce di Luisa Cottifogli nella cornice di una Valsellustra allestita ad arte con le installazioni di Decio Zoffoli, il sabato successivo Pieve di Camaggiore (Firenzuola) avrà come protagonista l’arpista bretone Marianne Gubri, che condurrà gli spettatori in un percorso sonoro rinominato “Sounding Nature”. Di venerdì 19 luglio a Sassoleone, invece, l’attesa partecipazione dei Moonshine Brothers, il nome d’arte del gruppo di Raffello, Bruno e Gianni Stefanini, cultori del genere Bluegrass. L’esperienza vissuta da Raffaele nel corso della sua maturazione artistica negli Stati Uniti ha ispirato il nome del tour: APPennini-APPalachi che farà tappa al rifugio I Diacci, raggiungibile già dal mattino con l’ausilio della guida di Paola Grandi.

Gli eventi all’alba

Diverse proposte per i concerti ed eventi all’alba, a cominciare da domenica 7 luglio con Rumì, viaggio all'alba in una Romagna antica con Luisa Cottifogli e il chitarrista Gabriele Bombardini tra gli scavi medievali di Bagnara di Romagna, introdotti e descritti da Massimo Molinari e dalla già citata Cottifogli. Esperienze di Qi Qong il 28 luglio dalle ore 5, pratica tradizionale cinese, con Luciana Bandini e sulle note di Vince Vallicelli (percussionista) e Gionata Costa (violoncellista dei Quintorigo), nel contesto della due giorni “San Pietro in Jazz”. Il primo settembre, non manca l’appuntamento nella sempre suggestiva Monte Bibele, a Monterenzio. Visita all’antico villaggio celtico con l’associazione archeologica “Arc.A Monte Bibele” e possibile pernottamento sotto tetti in paglia di foggia celtica presso il suggestivo centro Servizi di Monte Bibele.

Gli eventi serali

All’imbrunire sarà ancora musica: giovedì 8 agosto visita al Borgo Crivellari-Riolo Terme nel Parco della Vena del Gesso Romagnola con Cosmos 777. Il 15 agosto sarà il turno di “Radici” ancora con Luisa Cottifogli e il fisarmonicista Vincenzo De Ritis, all’opera anche il giorno successivo alla messa per San Mamante, sabato 27 luglio concerto gregoriano per l’ensemble femminile friulano Schola AlbaRosa nella chiesa di San Lorenzo di Varignana. Si farà il bis

A concludere la ricca offerta del programma due uscite notturne: martedì 9 luglio a San Martino in Pedriolo passeggiata in compagnia dell’Associazione Astrofili Imolesi e la pianista Caterina Criscione e la saxofonista Ambra Zotti che allieteranno la serata della Valle Sillaro. Infine, domenica 4 agosto si percorrerà il sentiero che dal ristorante Valsellustra conduce al borgo di Sant’Andrea, con l’accompagnamento dell’astronomo Angelo Adamo.