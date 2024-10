Festa dei nonni del 2 ottobre, gli eventi in Emilia Romagna

Bologna, 1 ottobre 2024 – Come ogni anno, il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni, si onora il loro grande valore per le famiglie e tutta la comunità.

Anche in Emilia-Romagna, non mancano eventi interattivi, letture, conferenze e attività che mettono al centro il rapporto fra le generazioni.

Al Museo delle Illusioni di Palazzo Belloni, a Bologna l’ingresso sarà gratuito per i nonni accompagnati dai nipoti, così che possano vivere un’esperienza magica tra illusioni ottiche e giochi prospettici.

Per i collezionisti di francobolli o i più curiosi, 18 uffici postali della Città Metropolitana metteranno in vendita due cartoline filateliche commemorative per evidenziare l’importanza del legame fra giovani e anziani.

A Cesena, nella Casa Residenza Anziani Violante Malatesta verrà presentato il libro "Nonni e nipoti" con la pedagogista Benedetta Landi, in dialogo con l'assessora Carmelina Labruzzo. Il testo sottolinea l’importanza dei legami indissolubili tra nonni e nipoti, che nel tempo si trasforma poiché gli uni si fanno sempre più anziani mentre gli altri, da bambini che erano, man mano diventano ragazzi, giovani adulti e infine uomini o donne. Il 6 ottobre, sempre nel capoluogo romagnolo, saranno organizzate visite speciali al Museo Musicalia per nonni e nipoti a prezzi scontati, su prenotazione.

Il centro commerciale di Rimini Le Befane Shopping Centre organizzerà laboratori per sensibilizzare sull'Alzheimer.

Nel Comune di Forlì, grazie ai volontari di “Nati per Leggere”, si terranno domani e il 10 ottobre, due eventi di lettura e riflessione al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.

Il 5 ottobre, a Modena, in Piazza Roma, ci sarà una giornata dedicata a nonni e bambini con attività come "Pompieropoli". Grazie alla collaborazione dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in pensione, verrà allestito un campo operativo in miniatura dove i più piccoli potranno giocare simulando gli interventi di soccorso fatti dai pompieri.

Questa festa è stata istituita ufficialmente nel 2005 con una legge, per riconoscere il valore e il contributo che i nonni offrono non solo alla vita familiare ma a tutto il tessuto sociale.

La scelta del 2 ottobre non è casuale: in quel giorno la Chiesa cattolica celebra i Santi Angeli Custodi, sottolineando il ruolo dei nonni come protettori e guide delle nuove generazioni, figure che con la loro saggezza ed esperienza vegliano e si prendono cura dei più piccoli.