Il mese di ottobre tutto dedicato a nonni e nipoti

A Monteprandone, ottobre è il mese dedicato ai nonni e ai nipoti. Tutti i venerdì all’asilo nido comunale "L’Albero dei Sogni" ci saranno le letture intergenerazionali organizzate dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la cooperativa Pagefha e l’Auser Monteprandone. "Non più solo il 2 ottobre, ma la festa dei nonni a Monteprandone si terrà tutto il mese di ottobre – afferma l’assessore Daniela Morelli - Il primo incontro si terrà il 4 con i nonni dell’AUSER che frequentano il centro Pacetti, i quali si incontreranno con i bambini del nido, dove ci sono cento piccoli ospiti. Gli altri tre venerdì saranno i nonni dei bambini delle varie sezioni che racconteranno le fiabe e leggeranno racconti. Non è la prima volta che a Monteprandone i nonni incontrano i bambini, ma quest’anno abbiamo programmato più incontri perché abbiamo aule polifunzionali nella nuova struttura. Io ho sempre avuto in mente questo progetto che è iniziato con l’asilo e auspico che anche le scuole raccolgono questa idea, con orti, attività di giardinaggio, giochi con le carte. L’idea è anche di estendere il progetto agli utenti della Clessidra che accoglie persone con disabilità e del centro socio educativo Airone.