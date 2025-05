Civitanovese ribalta la Samb: vittoria decisiva al Riviera delle Palme

SAMB

1

CIVITANOVESE

2

SAMB (4-3-3): Semprini 6,5; Zoboletti 6 (23’ st Orlandi 6), Zini 7 (1’ st Candellori 6), Gennari 6, Bouah 6; Lulli 6 (33’ st Fabbrini sv), Paolini 6 (1’ st Toure 6), Tataranni 6; Kerjota6, Moretti 6 (18’ st D’Eramo 6), Battista 6. A disp. Coccia, Eusepi, Guadalupi, Chiatante. All. Palladini 6

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6; Franco 6, Diop 6,5, Passalacqua 6 (8’ st Padovani 6), Rossetti 6; Buonavoglia 5 (8’ st Milani 6), Visciano 6 (34’ st D’Innocenzo 6), Domizi 6 (8’ st Capece 6), Foglia 7; Brunet 6, Bevilacqua 6 (18’ st Vilka 6,5). A disp. Raccichini, Cosignani, Macarof, Pompili. All. Bugiardini 6

Arbitro: Leorsini di Terni

Reti: 42’ pt Zini, 38’st Vilka, 40’ st Foglia. (Assistenti Annoni-Cucchiar)

Note – Spettatori 10.051. Ammoniti Orlandi (S), Petrucci (C), Valentin (C). Angoli 7-5 per la Civitanovese. Rec. 1’ pt, 5’ st

La Civitanovese ribalta il risultato negli ultimi dieci minuti dell’incontro rifilando alla Samb la terza sconfitta al Riviera delle Palme e si giocherà, domenica prossima, la permanenza in Serie D in trasferta a Notaresco. Gennari e compagni invece, attendono di conoscere il calendario della poule scudetto che oggi verrà ufficializzato. Di fronte ai 10.051 spettatori (800 circa provenienti da Civitanova Marche), record stagionale, la Samb dopo essere passata in vantaggio al 42’ con Zini accusa un evidente calo fisico dovuto, come ha tenuto a sottolineare in sala stampa Ottavio Palladini, ai festeggiamenti per la promozione in Serie C. Ma la formazione rossoblù al termine del primo tempo ha dovuto fare a meno di Zini e Paolini sostituiti per infortunio nell’intervallo e con Moretti che in settimana si è allenato a ritmo ridotto. Poi anche Zoboletti è costretto ad alzare bandiera bianca al 23’ st ed al suo posto ecco il 2006 Orlandi. Insomma una Samb in difficoltà sotto il profilo fisico che alla fine si è dovuta arrendere ad una Civitanovese che si è giocata il tutto per tutto. Nonostante il successo, in un primo momento, Visciano e compagni erano stati respinti dai propri sostenitori al termine della gara. Solo l’intervento del tecnico Bugiardini ha permesso alla squadra di ricevere i meritati applausi. Al 10’ è Zini di testa su corner di Battista a sfiorare la traversa. La risposta della formazione ospite è affidata a Diop che sempre di testa impegna Semprini nella deviazione in angolo. Al 42’pt la Samb passa in vantaggio: triangolazione Zini-Tataranni con il difensore che di sinistro batte Petrucci. Nella ripresa Civitanovese in avanti. L’undici di Bugiardini spreca diverse occasioni ma poi raggiunge il pari al 38’ st con Vilka che non dà scampo a Semprini. Al 40’ ecco il gol di Foglia che da solo in area realizza la rete del sorpasso. Due minuti dopo D’Innocenzo colpisce il palo.

Benedetto Marinangeli