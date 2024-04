Giardini aperti 2024, la mappa delle visite guidate del Fai in Emilia Romagna

Bologna, 27 aprile 2024 – Visite guidate alla scoperta di angoli verdi e tesori naturali nascosti sono state organizzate nel mese di maggio nell’ambito della sesta edizione di Giardini Aperti dai volontari del Fai Giovani Emilia Romagna: escursioni e passeggiate tra le meraviglie della regione con un collegamento alla campagna #Faibiodiversità. Un viaggio che toccherà Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza e Forlì, e il protagonista sarà l’ambiente.

Il primo appuntamento è il 5 maggio a Formigine, nel modenese, con l’apertura di Villa Gandini: un percorso tra natura, arte e lettura alla scoperta della villa, ora biblioteca comunale. Un gioiello di architettura neoclassica in un giardino storico facente parte del più ampio Parco della Resistenza.

L’11 maggio sarà possibile scoprire a Parma il Parco Biodiversità Rural Agricola a Lesignano dé Bagni, un’occasione per scoprire un progetto di salvaguardia della biodiversità. All’interno del parco, dove si estende anche lo spazio dell’area protetta, sarà possibile osservare piante e animali un tempo presenti sul territorio. Visita anche al Bosco Spiaggiari a San Prospero, nelle immediate vicinanze di Parma, per ammirare querce, noci, frassini, cornioli, prugnoli, meli e olmi.

Domenica 12 maggio tutti a Ferrara per una visita a ‘Gli orti dei certosini in via delle Erbe’: un angolo poco noto della città per ammirare architettura, storia e ambiente. Un’area verde dalla, che faceva parte del complesso del Convento dei Certosini costruito a metà ‘400 per volere del duca Borso, e ancora oggi sono visibili i locali di servizio dei monaci, oggi adibiti a case private.

Il 18 maggio c’è l’imbarazzo della scelta, grazie a un triplo appuntamento. Si parte in provincia di Bologna con una visita nell’azienda agricola Valle Torretta e alle Sementerie Artistiche a Crevalcore, due attività apparentemente distanti tra loro che invece nascondono sorprendenti punti di contatto e intrecci. Il risultato di questo stretto dialogo è una realtà dinamica polifunzionale in costante evoluzione.

Si prosegue a Reggio Emilia nel Parco del Rodano e nel Giardino Officinale di Gabrina. Il Parco è un’area naturale inserita nel sistema della cintura verde cittadina che, con i suoi circa 400 ettari, abbraccia la città verso est e si caratterizza per una spiccata biodiversità e un alto valore naturalistico, storico e paesaggistico. All’interno del Parco c’è Il Giardino di Gabrina, un giardino dimostrativo di erbe officinali, aromatiche e tintorie situato nella zona delle Acque Chiare.

A Forlì è invece in programma una visita alla Riserva naturale del Bosco di Scardavilla che tutela un lembo di bosco di notevole valore naturalistico e paesaggistico, relitto delle formazioni forestali che un tempo rivestivano l'intera fascia pedecollinare romagnola e dove trovano rifugio specie vegetali e animali ormai rare. Dell'area protetta fanno parte due antichi complessi monastici. Il bosco di Scardavilla si estende oggi per circa sette ettari.

Ultimi due appuntamenti il 26 maggio. Uno a Ravenna con una passeggiata nella biodiversità nella Pineta San Vitale dove i visitatori saranno accompagnati dal comandante del Reparto carabinieri biodiversità di Ravenna - Punta Marina, tenente colonnello Giovanni Nobili, alla scoperta dell’area che si inserisce nel più ampio sistema di zone naturali e semi-naturali del territorio a nord. Una foresta di oltre 1000 ettari di superficie, larga circa 1200-1500 metri, che si estende per circa 11 km in direzione.

In contemporanea il Fai Giovani Piacenza ha organizzato una visita a Villa La Pistona: immersa nella campagna, alle porte della città, la monumentale villa è uno dei più significativi esempi di residenza nobile della campagna piacentina del XIX secolo. Il percorso di visita comprende il giardino storico, gli esterni del complesso residenziale e alcune stanze interne.